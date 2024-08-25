大陸3A遊戲「黑神話：悟空」熱度延燒 相關迷因幣問世

大陸首款國產3A遊戲「黑神話：悟空」發售後，引發全網狂歡，持續霸榜熱搜，多款「悟空」概念迷因幣（Meme幣，加密貨幣的一種）也紮堆上線。

華夏時報報導，目前乙太坊、Solana等區塊鏈上，已出現多款與「黑神話：悟空」相關的非官方Meme幣，與此前大多數Meme幣一樣，它們都曾出現驚人漲幅，隨後又光速暴跌。此外，從數據來看，相關Meme幣的整體市值均偏低，交易量也很低。

其中，一款在Uniswap平台上線的名為「wukong」的代幣在8月21日發售後迅速衝高，不過價格在不到半天的時間內便迅速回落，過去24小時，該代幣價格跌幅超40%。

另一款在Raydium交易所的另一款「wukong」代幣在8月20和21日出現了巨幅波動，隨後開啟了下跌模式，過去24小時跌幅達到52.45%。

值得注意的是，截至目前為止，並沒有任何信息顯示，這些代幣與遊戲「黑神話：悟空」官方存在任何關聯。

康得智庫專家、上海市光明律師事務所律師付永生表示，Meme幣的炒作往往與熱門事件或話題緊密相關。這種炒作行為通常伴隨著極高的價格波動，短期內可能出現驚人的漲幅，但隨後也可能迅速暴跌。

「部分Meme幣的交易量很低，市場深度不足，投資者在買賣時可能面臨成交困難或價格滑點。」付永生指出，同時Meme幣的價格波動極大，投資者可能面臨巨大的資本損失。