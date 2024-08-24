銷售金額飆升！大陸汽車在拉丁美洲銷量遽增 以價格優勢與品質取勝

中國汽車大舉進軍拉丁美洲市場，數以百萬計拉美消費者近年已從美國製和巴西製汽車轉向中國車。分析師認為，這與中國車廠近來加倍努力提供兼具價格優勢與品質的產品有關。

法新社報導，47歲智利卡車司機培瑞斯（Claudio Perez）就是選擇中國車的眾多拉美消費者之一。他2年前第一次購買中國製家庭用車時還猶豫不決，但親民的價格和快速的交車時間說服了他。他現在已是中國車的忠實顧客。

聯合國國際貿易中心（International Trade Centre,ITC）統計顯示，中國2019年在拉美地區賣出價值22億美元的汽車，這個數目到2023年已攀升至85億美元（約新台幣2700億元）。

若以金額計算，中國占拉美地區汽車總銷量20%，高於美國製汽車的17%和巴西車的11%。

根據ITC，除了亞洲車市，不曾看過中國汽車在其他市場占有這麼高的比重。

培瑞斯談到他入手的第一輛中國車時表示，「我們往往會汙名化中國品牌，但（事實）並非如此…這輛車（品質）超級好，好的無比」。他強調，下次買新車也會入手中國車。

分析師表示，中國汽車製造商近幾年已加倍努力在兼顧品質和維持價格競爭力下提供產品。

在發展中的電動車市場，中國在拉美地區的電動車市占率甚至高達51%。這個地區幾乎所有電動巴士都是中國製造。

研究汽車競爭力的顧問公司Nyvus分析師波維利賈尼（Andres Polverigiani）認為，「近年來，中國汽車製造商不論在品質、技術及設計都大幅進步，使他們出現飛速成長」。

美國和歐洲由於推出保護性關稅措施捍衛各自的汽車產業，導致中國汽車進入歐美地區的進展緩慢，與拉丁美洲截然不同。

例如，由於智利對進口車採取幾近零關稅，中國車款去年占當地汽車銷售比重將近30%。

即使在墨西哥和巴西這兩個拉丁美洲數一數二大的汽車生產國，中國車持續在當地取得成長。