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抑制產能過剩 陸工信部：暫停新增鋼鐵產能

中央社／ 台北24日電
中國工信部等多個部委和二十多家央企，成為打擊貪腐下，中共中央第二輪巡視對象。圖／取自新華社
中國工信部等多個部委和二十多家央企，成為打擊貪腐下，中共中央第二輪巡視對象。圖／取自新華社

中國工信部近日下發通知，要求各地8月23日起暫停公示、公告新的「鋼鐵產能置換」方案，並表示正在研究和修訂相關措施。業界人士指出，這是因為鋼鐵產能嚴重過剩，官方「急煞車」。

據中國證券報，中國工業和信息化部23日發布的這份「通知」並指出，未按通知要求，繼續公示、公告鋼鐵產能置換方案的，將視為違規新增鋼鐵產能，並作為反面典型進行通報。

中國工信部表示，「鋼鐵行業產能置換實施辦法」實施以來，鋼鐵行業透過鋼鐵產能置換，有力促進了行業改造升級、結構調整、布局優化和兼併重組，但仍存在政策執行不到位、監督落實機制不完善、與行業發展形勢和需求不相適應等問題。

中國工信部並表示，將對2021年發布的「鋼鐵行業產能置換實施辦法」進行修訂，進一步健全完善產能置換政策措施，在徵求各有關方面的意見與建議後印發實施。

上海鋼聯資訊總監徐向春表示，鋼鐵行業產能置換政策的初衷是限制產能、壓縮產能。但是在實際的執行過程中，企業、地方政府以各種方式變相新增產能，造成鋼鐵產能不斷擴張。在目前需求下降的情況下，鋼鐵產能過剩更為嚴重。因此，暫停產能置換是要對產能擴張「急煞車」。

中國鋼鐵工業協會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維近日表示，今年以來鋼鐵行業下滑狀況受到有關部門高度關注。為及時回饋行業運行情況，中國鋼鐵工業協會向有關部門彙報加大了力度，提高了頻率。

華爾街日報報導也指出，由於經濟不景氣導致國內需求低迷，中國鋼鐵企業一直試圖透過出口擺脫困境，但這也擠壓了其他國家的鋼鐵製造商。中國突然暫停實施鋼鐵產能置換，正值鋼鐵價格下跌衝擊中國鋼鐵製造商之際。

上海 華爾街日報

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