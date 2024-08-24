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大陸人超愛吃⋯馬來西亞鮮食榴槤獲准輸陸 首批今運抵

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
馬來西亞鮮食榴槤獲准輸陸，第一批15噸鮮食榴槤的首發航班24日將運抵鄭州。示意圖。圖／新華社
馬來西亞鮮食榴槤獲准輸陸，第一批15噸鮮食榴槤的首發航班24日將運抵鄭州。示意圖。圖／新華社

馬來西亞第一批15噸鮮食榴槤出口大陸市場的首發航班24日上午起飛，這意味馬來西亞史上首次有大量的鮮食榴槤登陸大陸市場，未來鄭州、北京、上海、深圳、南寧和廣州等6個城市的民眾可享用大馬榴槤。大馬榴槤廠商總會預估，每年出口量增速將達20%或30%。

馬來西亞交通部長陸兆福、農業及長糧食安全部副部長拿督亞瑟古律24日上午主持首發航班揮旗起飛儀式，預計約5小時至5小時半可抵達大陸鄭州機場。除了24日輸往鄭州的首批，本月25日和26日還會有第二批10噸和第三批15噸共40噸的榴槤，輸往深圳、北京、上海、廣州和南寧5個城市。

星洲網報導，大馬榴槤廠商總會會長陳義康表示，大馬冷凍帶殼榴槤按照往常可常年輸陸，而鮮食榴槤則按季節出口，品種包含貓山王、黑刺、D24、101、金鳳和D18等。未來順豐航空一周會有六天航班載運鮮食榴槤輸往大陸。

大陸國務總理李強今年6月中旬訪問馬來西亞期間與大馬總理安華會談，雙方就深化提升全面戰略伙伴關係等深入交換意見，李強訪問期間，雙方簽署了「關於馬來西亞鮮食榴槤輸華植物檢疫要求議定書」合作文件，馬來西亞鮮食榴槤獲准進入大陸市場。

紐約時報報導，去年，東南亞出口到大陸的榴槤價值為67億美元，比2017年的5.5億美元增長了11倍。根據聯合國的數據，大陸幾乎購買了世界上所有的出口榴槤。目前最大的出口國是泰國；馬來西亞和越南也是主要的出口國。

李強 榴槤 鄭州 馬來西亞

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