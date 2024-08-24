多次警告風險...陸債市火熱人行監管引議 官媒：不干預依市場化原則交易

大陸股市和房地產市場低迷，但債市表現卻意外出彩，促使監管機構加大調控力度，卻也引來干預市場的說法。中國人民銀行（大陸央行）主管的媒體「金融時報」24日引述業內人士稱，監管主要從「宏觀審慎」和「合規」的角度推進，只要機構本著市場化、法治化原則進行交易，金融管理部門不會直接干預。

大陸債券市場規模不斷擴大，截至今年7月末，債券市場餘額達167兆元（人民幣，下同），年增長9.8%，穩居全球第二位。債券市場交易活躍度大幅提升。今年上半年現券交易規模達260兆元，年增33%，換手率1.6倍，較去年同期增長21.5%。

不過，大陸當局最近幾周叫停了債券市場的長期瘋狂漲勢，並壓制了交易量，並多次警告魯莽購買的風險。報導引述專家稱，「這些行為都是為了避免單邊一致性行為可能的系統性風險」。

業內人士指出，大陸債券市場是實體經濟的重要融資渠道。理財資管等產品大量增持長債，既有資產配置的需要，背後也有博弈央行降息預期落地、炒作獲利的想法。這種一致性行為可能會造成「擁擠交易」，甚至引發「踩踏」，這是讓金融管理部門更為警惕的事。

對於今年的「債牛」行情，央行從宏觀審慎角度出發多次提示風險，旨在阻斷單邊行情放大風險。專家稱，「我們應更重視投資人教育，提醒債券市場是有漲有跌、投資是存在風險的」。

至於近期中國銀行間市場交易商協會對部分機構違規行為的公告，被認為是央行以行政手段干預市場，報導引述業內人士稱，真正讓監管部門出手的是機構存在違規甚至違法、犯罪行為，「只要機構是本著市場化、法治化原則進行交易，金融管理部門不會直接干預」。

報導稱，今年以來，債市走勢被市場高度關注，長債殖利率一度持續下行。不過，隨著央行多次提示債市風險，債市多空博弈加劇，市場上短期博弈炒作的行為開始減少，債券市場供給可望進一步趨於均衡。