快訊

中職／「最後一場洲際」是告別文？峮峮哭喊：這麼希望我退出嗎

柯文哲稱京華城案公展後沒牽涉 游淑慧提證據轟說謊

師三度領學子前進總統府 曝學生選所愛「不念醫科」：今年薪比醫生高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多次警告風險...陸債市火熱人行監管引議 官媒：不干預依市場化原則交易

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近期大陸債市火熱，大陸央行旗下「金融時報」24日引述業內人士稱，只要機構本著市場化、法治化原則進行交易，金融管理部門不會直接干預。圖／美聯社
近期大陸債市火熱，大陸央行旗下「金融時報」24日引述業內人士稱，只要機構本著市場化、法治化原則進行交易，金融管理部門不會直接干預。圖／美聯社

大陸股市和房地產市場低迷，但債市表現卻意外出彩，促使監管機構加大調控力度，卻也引來干預市場的說法。中國人民銀行（大陸央行）主管的媒體「金融時報」24日引述業內人士稱，監管主要從「宏觀審慎」和「合規」的角度推進，只要機構本著市場化、法治化原則進行交易，金融管理部門不會直接干預。

大陸債券市場規模不斷擴大，截至今年7月末，債券市場餘額達167兆元（人民幣，下同），年增長9.8%，穩居全球第二位。債券市場交易活躍度大幅提升。今年上半年現券交易規模達260兆元，年增33%，換手率1.6倍，較去年同期增長21.5%。

不過，大陸當局最近幾周叫停了債券市場的長期瘋狂漲勢，並壓制了交易量，並多次警告魯莽購買的風險。報導引述專家稱，「這些行為都是為了避免單邊一致性行為可能的系統性風險」。

業內人士指出，大陸債券市場是實體經濟的重要融資渠道。理財資管等產品大量增持長債，既有資產配置的需要，背後也有博弈央行降息預期落地、炒作獲利的想法。這種一致性行為可能會造成「擁擠交易」，甚至引發「踩踏」，這是讓金融管理部門更為警惕的事。

對於今年的「債牛」行情，央行從宏觀審慎角度出發多次提示風險，旨在阻斷單邊行情放大風險。專家稱，「我們應更重視投資人教育，提醒債券市場是有漲有跌、投資是存在風險的」。

至於近期中國銀行間市場交易商協會對部分機構違規行為的公告，被認為是央行以行政手段干預市場，報導引述業內人士稱，真正讓監管部門出手的是機構存在違規甚至違法、犯罪行為，「只要機構是本著市場化、法治化原則進行交易，金融管理部門不會直接干預」。

報導稱，今年以來，債市走勢被市場高度關注，長債殖利率一度持續下行。不過，隨著央行多次提示債市風險，債市多空博弈加劇，市場上短期博弈炒作的行為開始減少，債券市場供給可望進一步趨於均衡。

中國人民銀行 債市 實體經濟 風險

延伸閱讀

九州博弈案總裁陳政谷、警政監林明佐遭法院接押禁見

押注Fed降息…美債期貨槓桿部位攀至新高 恐添債市波動

這週重量級會議…透九月份降息幅度線索！ 辣媽：會顯著牽動股、債市波動

前檢察官、名律師王捷拓捲洩密 中檢交保30萬

相關新聞

阻莫斯科增軍事力量 美國務院制裁大連機床集團在內的4百多個實體

路透社報導，美國國務院表示，美國周五對400多家支持俄羅斯在烏克蘭戰爭的實體和個人實施制裁，其中包括美國官員認為正在幫助...

比亞迪打破行業排名！第二季銷量躍居全球第7 超越本田

今年第二季全球新車銷售中，大陸最大汽車製造商比亞迪（BYD）超越了本田（HONDA）和日產汽車（NISSAN），躍居全球...

藉華為編碼技術 陸科學家超越北約實現水下超30公里數據傳送

根據香港《南華早報》23 日報導，大陸科學家近期利用中國通訊巨擘華為所開發的數據編碼方式，在一次水下通信測試中實現了里程...

多次警告風險...陸債市火熱人行監管引議 官媒：不干預依市場化原則交易

大陸股市和房地產市場低迷，但債市表現卻意外出彩，促使監管機構加大調控力度，卻也引來干預市場的說法。中國人民銀行（大陸央行...

小米汽車首季財報表現亮眼 接下來仍有兩大難題須克服

交付逾 2.7 萬輛汽車、淨利潤經調整後為人民幣 62 億、毛利率 15% 左右，是小米汽車在單獨披露業績後的首個季度財...

住建部重磅發聲：老百姓交了錢 就該拿到房

中國「爛尾樓」問題嚴重，很多人買的房子爛尾了，房貸還要繼續還，何其悲催？對此，中國住建部副部長董建國23日重磅發聲，稱保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。