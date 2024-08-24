小米汽車首季財報表現亮眼 接下來仍有兩大難題須克服

交付逾 2.7 萬輛汽車、淨利潤經調整後為人民幣 62 億、毛利率 15% 左右，是小米汽車在單獨披露業績後的首個季度財報表現。不過有陸媒指出，汽車行業是長周期，一時成功並不代表永遠的輝煌，小米汽車接下來如何在保證款款爆品，和避免內耗中尋求平衡，是小米汽車注定要解決兩大的難題。

大陸「電動汽車觀察家」報導，小米汽車首戰無疑告捷，但小米並不是唯一一家在造車初期就能交出不錯財報的新勢力，理想 2020 年第3、4季毛利率甚至比小米汽車還出色。

就連特斯拉這樣市值破兆美元的全球銷售冠軍，如今也成長乏力。顯而易見，小米汽車現在的成功，並不代表日後會完美克服所有困難。

目前來看，小米汽車第一年交付破 10 萬輛是很有可能的事情，小米集團董事長雷軍，甚至在直播中還表示「12 月或許能交付破 2 萬輛」。

根據車 fans 創辦人孫少軍在微博給出的數據顯示，自 7 月以來，小米汽車周訂單鎖單量逐步從 3000 輛爬升到了 4000 輛左右。

新增訂單穩定、在手訂單充沛、產能持續爬坡，只要供應鏈不出現較大波動，小米汽車今年各項交付和財務數據或許都將超出預期，但完成從 0 到 1 的步驟，接下來，小米汽車就要從 1 到 10 了。

首款產品小米 SU7 熱賣後，只要小米汽車 SUV 產品 MX11 繼續保持 SU7 的設計水準和產品力，成為爆款產品是必然的，而 MX11 的生產工廠，小米汽車工廠二期於今年 7 月底正式破土動工。按照小米汽車工廠一期建設周期 14 個月來計算，二期工廠將於明年下半年才能正式投產。

考慮到投產後還要在經歷一遍生產線磨合、爬坡，或許小米 MX11 上市後，會與小米 SU7 一樣出現超過 30 周的交付周期。

此外，有可能帶來挑戰的是小米汽車所信奉的爆品策略。小米汽車推出的每款產品，設計、性能和智慧化等方面位於第一梯隊，但隨著車款增多，不可能每款產品都能始終給出與爆品匹配的表現。當產品矩陣豐富後，一定程度上會產生內耗，與自家兄弟打架是常有的事情。

此外，還有許多其他的潛在問題需要小米汽車關注，並提前做好應對，像是在通路進一步鋪開後，如何保證通路服務的標準統一、避免轉銷商和直營通路內耗，以及在推出一款不如預期的產品後如何扭轉局勢等等。