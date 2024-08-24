比亞迪打破行業排名！第二季銷量躍居全球第7 超越本田

今年第二季全球新車銷售中，大陸最大汽車製造商比亞迪（BYD）超越了本田（HONDA）和日產汽車（NISSAN），躍居全球第7位，顯示比亞迪的規模與日美歐的大型汽車廠商相匹敵，甚至開始打破行業排名。

日本經濟新聞中文網報導，根據汽車廠商發布和調查公司MarkLines的數據，今年4至6月的全球新車銷售，比亞迪銷量為98萬輛，排名第七，與去年同期相比增加40%，增長率非常突出，首次超過全球銷量下降5%至92萬輛的本田，排在比亞迪之前的日企僅有排名第一的豐田（TOYOTA），其第二季銷量為263萬輛，年比小幅下滑。

比亞迪去年第二季銷量為70萬輛，僅排在全球第10位，但在1年內超過了排名靠前的本田、日產和鈴木，且還在逼近排名第六、美國三大汽車巨頭之一的福特的114萬輛，進一步打破行業排名的可能性很高。

報導指出，比亞迪海外銷量增長約3倍，達到10.5萬輛，起到拉動作用。此外，在作為全球最大市場的中國，比亞迪發動價格競爭，拉高了銷量，汽油車有優勢的日本車企陷入了困境。

目前，比亞迪已在泰國啟動海外第一家正式的整車工廠，並計畫在匈牙利和巴西建設工廠，同時還在討論在墨西哥生產。報導指出，如果比亞迪在各國建立純電動汽車供應鏈，對其他汽車企業的打擊將更加明顯。

其他大陸車企的存在感也正在提高。吉利控股集團位居第11位，奇瑞汽車排在第15位。報導指出，大陸企業擁有與日美歐汽車巨頭匹敵的銷售實力，已開始顛覆汽車製造商構築的供應鏈。