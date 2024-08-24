榮耀獲中國移動投資 具體金額未披露

大陸智慧手機製造商榮耀（HONOR）24日證實已獲得電信營運商「中國移動」母公司的投資。榮耀發聲明表示，這是在個人及家庭終端市場創新上具有良好協同效應的財務投資。但對於具體投資金額與股權佔比，雙方並未對外披露。

第一財經報導，榮耀透過聲明表示，該公司始終堅持公開透明的發展原則，也會持續多元化股權結構。「作為智能終端領域的領先企業，榮耀擁有豐富的產品組合；而中國移動通信有限公司在渠道資源、用戶資源上具有顯著優勢。雙方將充分發揮各自優勢，共同為消費者提供更好、更具創新性的體驗」。

IDC數據顯示，今年第二季，大陸智能手機市場出貨量約7,158萬台，年增長8.9%，其中，榮耀以14.5%的市場份額位居大陸手機市場第四的位置。

陸媒指出，對於這家快速擴張的智慧手機品牌來說，這次投資是巨大的提振。但彭博引述分析指出，中國移動的用戶平均收入正在下滑，用戶增長乏力，數字服務需求正在放緩。榮耀或成為中國移動的新增長點。

榮耀自2020年11月正式曾華為獨立後，其IPO傳聞備受關注。去年11月，榮耀內部發布董事會文件表示，「為實現公司下一階段的戰略發展，公司將不斷優化股權結構，吸引多元化資本進入，通過首發上市推動公司登陸資本市場。」

榮耀今年8月又表示，計畫在今年四季度啟動相應的股份制改革，並在之後適時啟動IPO流程。

報導指出，根據愛企查的訊息，榮耀目前有15名股東，其中包括地方國資、產業鏈供應商、第三方資本等。2022年11月，榮耀完成了新一輪戰略融資，新增了6名股東，包括京東方科技集團股份有限公司等，但具體投資金額和比例未公開 。