快訊

許光漢當兵…太多人去偷看！網爆軍中男友收上級布達「不要藉機近看」

墾丁觀光如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮耀獲中國移動投資 具體金額未披露

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸手機品牌「榮耀」24日證實已獲得電信營運商「中國移動」的投資。(美聯社資料照片)
大陸手機品牌「榮耀」24日證實已獲得電信營運商「中國移動」的投資。(美聯社資料照片)

大陸智慧手機製造商榮耀（HONOR）24日證實已獲得電信營運商「中國移動」母公司的投資。榮耀發聲明表示，這是在個人及家庭終端市場創新上具有良好協同效應的財務投資。但對於具體投資金額與股權佔比，雙方並未對外披露。

第一財經報導，榮耀透過聲明表示，該公司始終堅持公開透明的發展原則，也會持續多元化股權結構。「作為智能終端領域的領先企業，榮耀擁有豐富的產品組合；而中國移動通信有限公司在渠道資源、用戶資源上具有顯著優勢。雙方將充分發揮各自優勢，共同為消費者提供更好、更具創新性的體驗」。

IDC數據顯示，今年第二季，大陸智能手機市場出貨量約7,158萬台，年增長8.9%，其中，榮耀以14.5%的市場份額位居大陸手機市場第四的位置。

陸媒指出，對於這家快速擴張的智慧手機品牌來說，這次投資是巨大的提振。但彭博引述分析指出，中國移動的用戶平均收入正在下滑，用戶增長乏力，數字服務需求正在放緩。榮耀或成為中國移動的新增長點。

榮耀自2020年11月正式曾華為獨立後，其IPO傳聞備受關注。去年11月，榮耀內部發布董事會文件表示，「為實現公司下一階段的戰略發展，公司將不斷優化股權結構，吸引多元化資本進入，通過首發上市推動公司登陸資本市場。」

榮耀今年8月又表示，計畫在今年四季度啟動相應的股份制改革，並在之後適時啟動IPO流程。

報導指出，根據愛企查的訊息，榮耀目前有15名股東，其中包括地方國資、產業鏈供應商、第三方資本等。2022年11月，榮耀完成了新一輪戰略融資，新增了6名股東，包括京東方科技集團股份有限公司等，但具體投資金額和比例未公開 。

IPO 消費者 財務

延伸閱讀

鴻海大投資！美墨印歐四路並進 合計超過268億元

AI 應用、低階市場競爭 將左右「智慧型手機」產業走向

餐飲股IPO潮來了！王座、三商餐飲今年掛牌 築間下月送件

可成、新日興 四檔火熱

相關新聞

藉華為編碼技術 陸科學家超越北約實現水下超30公里數據傳送

根據香港《南華早報》23 日報導，大陸科學家近期利用中國通訊巨擘華為所開發的數據編碼方式，在一次水下通信測試中實現了里程...

榮耀獲中國移動投資 具體金額未披露

大陸智慧手機製造商榮耀（HONOR）24日證實已獲得電信營運商「中國移動」母公司的投資。榮耀發聲明表示，這是在個人及家庭...

《黑神話：悟空》引轟動 發售三天已賣破千萬套

大陸首款3A級遊戲《黑神話：悟空》引發巨大迴響，剛推出三天，全平台銷售已突破千萬套。這個數字與任天堂去年五月推出的動作冒...

阿里在港將轉為「主要上市」 最快9月納入港股通

阿里巴巴昨（23）日公布，2024年度股東大會全數議案獲得通過，將於下周三（28日）完成在香港聯交所由「第二上市」變更為...

陸運用亞馬遜雲端 衝AI算力

路透報導，最近的公開招標文件顯示，與北京政府有關聯的中國大陸實體，正運用亞馬遜或競爭對手所提供的雲端服務，獲取沒辦法以其...

大陸研擬調高歐盟燃油車關稅

大陸商務部昨（23）日召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排氣量燃油車進口關稅的意見。有關行業組織、研究機構和汽車企業代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。