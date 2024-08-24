《黑神話：悟空》引轟動 發售三天已賣破千萬套

大陸首款3A級遊戲《黑神話：悟空》引發巨大迴響，剛推出三天，全平台銷售已突破千萬套。這個數字與任天堂去年五月推出的動作冒險遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》的銷售紀錄持平。

根據「黑神話之悟空」官方微博訊息，截至北京時間8月23日晚間9點整，該遊戲全平台銷量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數達300萬人。若以遊戲數位標準版價格268元人民幣（約新台幣1,200元）計算，表示遊戲收入可能已超過26.8億元（約新台幣120億元）。

法新社報導，這項紀錄與任天堂2023年5月推出的爆款遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）持平，該遊戲在開賣三天後賣出千萬套。

遊戲開發公司「遊戲科學」創始人、CEO馮驥23日在微博發文寫道，「很快，很意外，很high，也很respect」，並表示當晚值得「開一次香檳」。

他還說，「這座山，靠我，靠幾個老哥，也許能爬300米，但絕對、絕對爬不到現在的高度。六年來，在我的身後，是所有遊科同事與合作夥伴不懈的努力，是各位玩家近乎盲目的信任與從未衰竭的鼓勵，更是依託於祖國的繁榮、穩定、包容與遠見。」

《黑神話：悟空》8月20日上午10點在全平台販售。遊戲開賣不到兩小時，Steam平台的線上玩家數量就已超過100萬，成為史上最受歡迎的大陸遊戲之一。

高盛研報指出，儘管Steam上超過80%的評論都來自大陸，但《黑神話：悟空》作為大陸經典IP透過3A級遊戲形式走向世界的首例，顯示大陸開發商在行動遊戲之外的PC／主機平台上的製作能力正不斷提高。

針對遊戲後續銷售情況，高盛預計，保守情況下《黑神話：悟空》在Steam上售出超過1,200兆，收入超過30億元，樂觀情況下則可能售出2000兆，收入超過50億元，這還不包括WeGame和PlayStation平台銷售。

值得一提的是，隨著遊戲熱賣，「一隻猴子拯救了整個電腦市場」的詞條也登上微博熱搜，文章稱，鄭州電腦市場的商家近日「高興的合不攏嘴」，商家指出，《黑神話：悟空》對顯卡的要求比較高，遊戲上線後促進了不少玩家對老的設備進行更新升級。