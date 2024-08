《黑神話：悟空》引轟動 發售三天已賣破千萬套

大陸首款3A級遊戲《黑神話:悟空》引發巨大迴響,剛推出三天,全平台銷售已突破千萬套。這個數字與任天堂去年五月推出的動作冒險遊戲《薩爾達傳說:王國之淚》的銷售紀錄持平。

根據「黑神話之悟空」官方微博訊息,截至北京時間8月23日晚間9點整,該遊戲全平台銷量已超過1,000萬套,全平台最高同時在線人數達300萬人。若以遊戲數位標準版價格268元人民幣(約新台幣1,200元)計算,表示遊戲收入可能已超過26.8億元(約新台幣120億元)。

法新社報導,這項紀錄與任天堂2023年5月推出的爆款遊戲《薩爾達傳說:王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)持平,該遊戲在開賣三天後賣出千萬套。

遊戲開發公司「遊戲科學」創始人、CEO馮驥23日在微博發文寫道,「很快,很意外,很high,也很respect」,並表示當晚值得「開一次香檳」。

他還說,「這座山,靠我,靠幾個老哥,也許能爬300米,但絕對、絕對爬不到現在的高度。六年來,在我的身後,是所有遊科同事與合作夥伴不懈的努力,是各位玩家近乎盲目的信任與從未衰竭的鼓勵,更是依託於祖國的繁榮、穩定、包容與遠見。」

《黑神話:悟空》8月20日上午10點在全平台販售。遊戲開賣不到兩小時,Steam平台的線上玩家數量就已超過100萬,成為史上最受歡迎的大陸遊戲之一。

高盛研報指出,儘管Steam上超過80%的評論都來自大陸,但《黑神話:悟空》作為大陸經典IP透過3A級遊戲形式走向世界的首例,顯示大陸開發商在行動遊戲之外的PC/主機平台上的製作能力正不斷提高。

針對遊戲後續銷售情況,高盛預計,保守情況下《黑神話:悟空》在Steam上售出超過1,200兆,收入超過30億元,樂觀情況下則可能售出2000兆,收入超過50億元,這還不包括WeGame和PlayStation平台銷售。

值得一提的是,隨著遊戲熱賣,「一隻猴子拯救了整個電腦市場」的詞條也登上微博熱搜,文章稱,鄭州電腦市場的商家近日「高興的合不攏嘴」,商家指出,《黑神話:悟空》對顯卡的要求比較高,遊戲上線後促進了不少玩家對老的設備進行更新升級。