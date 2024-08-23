兩岸人物／中微尹志堯 慢工出細活

8月初，大陸半導體刻蝕設備龍頭廠中微公司宣佈啟用其位於上海臨港的產業化基地。中微創始人、董事長兼總經理尹志堯在致辭時表示，中微目標是2035年在規模和競爭力上，成為全球第一流的半導體設備公司。

尹志堯是1944年出生，今年已有80歲。根據21世紀經濟報導，他在現場動情表示，已經帶領中微20年，期待20年後在慶祝中微公司40周年之時再相聚。

中微公司的成長歷程是大陸半導體設備產業的一個經典案例。從2004年一張白紙開始的初創公司，成長為2019年首批科創板上市企業；從當初一支僅有15人的創業團隊，逐漸成長為如今全球員工超過兩千人的規模。

尹志堯小檔案

證券時報報導，中微從起步階段在技術領域不斷探索嘗試，到擁有兩千餘項授權專利、技術能力；從2007年首台刻蝕設備、薄膜設備研製成功並運往大陸國內客戶，到2024年公司累計已有超5,000個反應台在大陸國內外130多條生產線實現量產和大規模銷售。

尹志堯闡述如何積累技術沉澱時曾說：「慢工出細活。我們做的事情真的不能著急。我們的刻蝕機從微米水準做到奈米水準，現在我們最好的刻蝕機已經做到了皮米（1奈米=1,000皮米）水準，相當於頭髮絲350萬分之一的精準度。過去說十年磨一劍，現在其實是二十年還沒把劍磨好，還在繼續往前磨。我認為科技發展最重要的就是這麼幾個因素：資金、人才和耐心。」

如今，中微公司不僅是大陸國內半導體設備的領先企業，也是國際半導體設備產業冉冉升起的一顆新星。

在尹志堯看來，未來三至五年大陸半導體行業發展空間仍很大。中微未來的策略是三維立體生長。第一個維度是積體電路設備，從刻蝕到薄膜再到檢測等關鍵領域，更多地去做開發； 第二個維度是泛半導體設備，公司將借助現有技術積累，擴展佈局顯示、微機電系統、功率器件、太陽能領域的關鍵設備。

他指出，中微還在考慮第三維的發展，利用中微的核心競爭力，在國計民生中找到更多應用領域。這就是該公司的基本戰略，要把雞蛋放在不同的籃子裡，保持公司的高速發展、穩定發展。按規劃，預計未來五到十年，中微公司將透過自主研發以及攜手行業合作夥伴，覆蓋積體電路關鍵領域50%至60%的設備。