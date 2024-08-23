兩岸人物／拼多多創辦人 靠「常識」致勝

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
拼多多創辦人黃崢。 圖／取自百度百科
拼多多創辦人黃崢。 圖／取自百度百科

中國大陸首富寶座時隔多年終於易主，這一回由「80後」（西元1980年後出生）、現年44歲的拼多多創辦人黃崢，以486億美元身家，取代自2021年4月以來一直占據榜首的農夫山泉創辦人鐘睒睒，登頂中國首富之位。黃崢是如何帶著拼多多頂住壓力，走到這個位置？

證券時報指出，黃崢是近三年來首位登上中國財富榜榜首的科技公司創辦人。彭博億萬富翁指數顯示，新任中國首富黃崢在全球排行榜上，目前排名為第25名，緊隨其後的是鍾睒睒，後者則在全球排名第26名，最新身家為474億美元，低於黃崢的486億美元。

黃崢小檔案
黃崢小檔案

黃崢於1980年出生在浙江杭州的普通家庭，但黃崢從小就展現出過人才華，18歲時被保送浙大竺可楨學院主修電腦專業，隨後於2002年赴美國威斯康辛大學麥迪遜分校攻讀電腦研究所。2004年於威斯康辛取得學位後，遂進入Google工作擔任軟體工程師和專案經理等職。

而後2006年，黃崢與全球知名AI專家李開復一起在大陸拓展業務，建立Google中國辦公室。不過，2007年黃崢從Google離職創業，先創辦以賣手機及電子教育品類為主，主要代銷步步高及OPPO產品的電子消費品B2C平台歐酷網，以賣手機及電子教育品類為主，期間年營業額達人民幣6,000萬。

儘管年營收亮眼，黃崢並不滿足於現狀，他於2010年賣掉歐酷網，之後共同創辦電商代營運公司「樂其」，直至2015年4月創立拼多多。相較於大多數人都是「十年磨一劍」，黃錚卻僅用三年便將拼多多帶領成全球第二大電商平台。

在拼多多絕對低價模式取得成功後，其海外版Temu也在全球大獲成功，一度超越亞馬遜，成為美國下載量最高的電商APP。在斬獲海量用戶後，拼多多的淨利也開始大爆發。

實際上，飲水思源的黃崢，一直都有看見事情本質的能力。更早之前，黃崢26歲時曾稱，「人的思想是很容易被污染的，當你對一件事做判斷的時候，你需要了解背景和事實，了解之後你需要的不是睿智，而是面對事實時是否還有勇氣用理性、用常識來判斷。」

黃崢強調，「常識是顯而易見、容易理解的，但我們各種因為成長、學習形成的偏見和個人利益的訴求蒙蔽了我們」。也許就是黃崢理解「常識」的重要性，才能讀懂用戶有錢沒錢也追求實惠的本質，帶著拼多多走向更高更遠。

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