大陸研擬調高歐盟燃油車關稅

大陸商務部昨（23）日召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排氣量燃油車進口關稅的意見。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參加。這場會議可能是中國大陸對包括歐盟在內的進口燃油車課徵高關稅的前奏。業界認為，這一關稅可能一舉拉高到25%。

歐盟執委員日前對中國大陸電動車反補貼調查進行終裁揭露，決定對中國產電動車加徵高額關稅。擬議稅率較7月4已開徵臨時性反補貼關稅進行小幅調整，其中比亞迪為17.0%、吉利為19.3%、上汽集團為36.3%。

根據數據，中國大陸2023年共進口了約25萬輛排放量超過2.5升的燃油車，超過了汽車進口總量的三成。目前中國大陸對2.5升以上的大排量燃油車關稅為12%，如果一舉提高到25%，可能會重創歐洲車企，特別是對德國車造成致命性打擊。

大陸乘用車市場信息聯席會數據顯示，目前歐洲每年出口到大陸的2.5升排量以上的乘用車總金額已達180億美元，高於大陸2023年出口到歐洲電動汽車的金額。

據今年初易車網公布2023年中國乘用車進口車品牌銷售榜，除了日本豐田旗下的凌志以18萬輛居首外，其下第二到第五都是德系車，依序是奔馳、寶馬、保時捷及奧迪，其中奔馳進口15.6萬，寶馬10.3萬輛，保時捷與奧迪各有8萬及6萬輛。