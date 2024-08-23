陸運用亞馬遜雲端 衝AI算力

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
與北京政府有關聯的中國大陸實體，正運用亞馬遜或競爭對手所提供的雲端服務，獲取沒辦法以其他方式取得的美國先進晶片和人工智慧算力管道。 （路透）
與北京政府有關聯的中國大陸實體，正運用亞馬遜或競爭對手所提供的雲端服務，獲取沒辦法以其他方式取得的美國先進晶片和人工智慧算力管道。 （路透）

路透報導，最近的公開招標文件顯示，與北京政府有關聯的中國大陸實體，正運用亞馬遜或競爭對手所提供的雲端服務，獲取沒辦法以其他方式取得的美國先進晶片和人工智慧（AI）算力管道。

過去兩年來，美國政府以需要限制中國大陸發展軍事為由，限制對中國大陸出口高端AI晶片，但透過雲端提供對這類晶片或先進AI模型的管道，並不違反美國法規，因為只有商品、軟體或技術的出口或轉讓受監管。

路透查閱過去一年中國大陸公開資料庫發布的50多份招標文件，發現至少11家大陸實體曾尋求獲取受管制的美國技術或雲端服務。

其中四家企業明確將亞馬遜網路服務（AWS）列為雲端服務提供商，但這些企業是透過中國大陸的中介公司、而非直接從AWS，取得該服務。

這些路透率先披露的招標文件，顯示中國大陸企業為獲得先進算力和生成式AI模型所採取的廣泛策略，以及美國企業如何利用中國日增的算力需求牟利。

亞馬遜雲端業務發言人說：「在中國境內外提供AWS服務時，AWS遵守所有適用的美國法律，包括貿易法。」Canalys指出，AWS掌控全球近三分之一的雲端基礎設施市場，另據IDC，AWS在中國大陸是第六大雲端服務供應商。

招標文件顯示，深圳大學為了未透露名稱的計畫，透過中介商運達科技公司，在一個 AWS帳戶花費人民幣20萬元，獲得以輝達（NVIDIA）A100和H100晶片所驅動雲端伺服器的使用權限。美國禁止對中國大陸出口這兩款輝達晶片。

研發自有大型語言模型（LLM）GeoGPT的之江實驗室4月招標文件也表示，由於其AI模型無法從阿里巴巴獲得足夠算力，計劃斥費人民幣18.4萬元，購買AWS雲端計算服務。

美國

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