阿里在港將轉為「主要上市」 最快9月納入港股通

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴。 圖／取自微博
阿里巴巴。 圖／取自微博

阿里巴巴昨（23）日公布，2024年度股東大會全數議案獲得通過，將於下周三（28日）完成在香港聯交所由「第二上市」變更為「主要上市」。據機構研報，市場廣泛期待阿里在完成紐約、香港雙重主要上市後，最快有望於9月納入港股通，將為大陸投資者直接投資阿里創造更多便利。

另外，阿里巴巴股東大會核准委聘普華永道（PwC）中天會計師事務所和羅兵咸永道（PwC）會計師事務所，分別為該公司截至2025年3月31日止財務年度的美國和香港獨立註冊會計師事務所，任期直至公司下屆年度股東大會結束為止。

阿里巴巴變更香港為主要上市概況
阿里巴巴變更香港為主要上市概況

證券時報報導，阿里巴巴的同股不同權架構不會再成為納入港股通的障礙，港交所於2021年放寬第二次上市要求後，2024年3月13日，中通快遞已成首個同股不同權被納入港股通的公司。

摩根士丹利分析，如果阿里巴巴在8月底前完成主要上市，預計港股通的納入將在9月4日得到確認，9月6日宣布，並於9月9日市場開盤時生效。此舉將提升阿里港股的流動性。

該投行預估，根據美團、小米、理想汽車和小鵬汽車等公司的情況預測，在納入港股通後，南向資金在前六個月內可能為阿里巴巴港股增加約120億美元的增量資金流入。從長期來看，南向資金持股占比可能會穩定超過10%。

阿里巴巴公告還指出，股票標記「S」將自公司於香港聯交所港幣及人民幣櫃檯的股票簡稱中刪除。此次自願轉換為雙重主要上市，並不涉及該公司的新股發行或融資。

紅星資本局報導，香頌資本董事沈萌指出，與第二上市相比，雙重主要上市將受到兩個上市地同樣的監管，而第二上市將以第一上市地的監管為準，「所以轉為雙重主要上市，代表香港也將成為阿里巴巴的主要監管區以及主要的交易市場，增強香港市場對阿里巴巴股票交易的重要性。」

會計師 港股 香港

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