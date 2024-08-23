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福建開放赴馬祖旅遊 中國大陸旅遊業：這是好兆頭

中央社／ 上海23日電

福建開放遊客前往馬祖旅遊，第一批遊客今天搭乘兩馬小三通抵達南竿。上海旅遊業者對此感到振奮，認為這是個好兆頭、好預示，期待接下來官方政策開放赴台灣觀光。

旅行社工作人員趙成雲23日對中央社表示，對於大陸旅行社、旅遊業者來說，福建開放遊客前往馬祖觀光旅遊，這是一個好兆頭、好預示，儘管對於接下來的政策走向不太了解、無法預測，至少這樣的開放是個好的開始。

趙成雲指出，很多大陸觀光客對於台灣風光是非常好奇的，對於前往台灣觀光、旅遊抱有濃厚興趣，很想要實地走一趟台灣，「對於台灣的了解，不想要只是停留在小學課本的描述上」。

旅行社工作人員陳璟提到，先前大陸觀光客可以前往台灣旅遊，那時候大多以為政策會是持續的，許多人想著「以後要去看看」，沒想到忽然間轉了方向；政策一下開、一下關，讓許多人對台灣更感好奇，也更想要抓緊下次開放的機會。

陳璟認為，對於大陸觀光客來說，前往台灣觀光很有吸引力，一方面是台灣治安很好，這是許多人出遊的考量，另一方面是風景很美、美食很多，其他原因則在於，民眾對於過往在學校課本讀到的台灣歷史、地理有很多的好奇。

陳璟提到，若想要了解台灣是什麼樣子，一定要實地走訪一趟，現在就有待政策發布許可了。

多人 觀光客 馬祖

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