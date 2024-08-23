海基會示警：赴陸拍照翻牆要小心 恐觸法遭罰

海基會秘書長羅文嘉今日針對台灣人赴中國大陸旅遊、求學、工作做出警示，例如在敏感建物前拍照恐遭管制，近日也有福建男子因使用翻牆軟體遭開罰，且追溯到4年前的翻牆紀錄。

海基會23日下午舉辦背景說明會，由羅文嘉主持，他在會上提醒台灣民眾赴中國大陸旅遊、求學、工作要小心。

羅文嘉首先指出，最近中共國安部有非常多文件顯示，在敏感地區、敏感建物進行拍攝或記錄，會採取比較多的管制措施，因此提醒台灣民眾盡量不要在敏感公共設施拍照，以免誤觸中共的國安相關規定。

其次，羅文嘉提到，過去中國大陸對於使用翻牆軟體（VPN）多是睜一隻眼閉一隻眼，但最近在福建出現使用翻牆軟體瀏覽國外網站進行盤查，並且處罰的案例，而且由現在追查到4年前的翻牆紀錄，對使用者進行裁罰。

此外，羅文嘉引述「華爾街日報」近期揭露在美大陸留學生走私晶片回中國，以及近年來美國政府已因此遣返30多名大陸碩、博士留學生的案例，提醒有些歐美學校部分敏感科系在招生時會拒絕來自中國的學生入學，尤其是拿到中國國家留學基金委員會獎學金的學生。這些科系涵蓋人工智慧、網路安全、電氣、軟體工程、資訊工程等領域。

因此，他提醒目前在中國就讀並且未來有計劃進一步申請歐美碩、博士的台灣學生，可能會面臨更加嚴密的審查。

羅文嘉還透露，最近有些台商反應因「台獨22條」擔心會面臨檢舉，尤其大陸法律充滿不確定性，文字涵蓋範圍廣，以及刑罰又重、又是選擇性執法，這些都是一個「溫床」，如果在檢舉風氣文化盛行的環境裡，可能有人會透過法律的不確定性，產生「挾怨報復」等。

羅文嘉說，「我們鼓勵交流、我們正向交流，但我們要提醒國人要特別小心和注意」。