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兩岸青年交流 蕭旭岑：正在規劃再邀陸生訪台

中央社／ 上海23日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(聯合報系資料照片)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(聯合報系資料照片)

2024海峽兩岸青年活力嘉年華今天在上海舉行，馬英九基金會「大九學堂」率團參加。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，正在規劃再邀大陸青年學子到訪台灣。

上海23日舉辦海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式，蕭旭岑出席致詞。他在會後受訪表示，今年4月率領台灣學子到訪廣東中山大學、北京大學，目前也在規劃邀請中國大陸青年學子回訪台灣，希望可以多邀大陸大學生到台灣走走。

蕭旭岑表示，馬英九基金會去年邀請多名中國大陸大學生到訪台灣，可以看到台灣民眾對於大陸孩子充滿熱情，各地民眾沒有什麼意識形態，給予他們熱情的歡迎，還有店家特地請他們吃東西。

他說，今年將會繼續規劃邀請中國大陸大學生到訪台灣一事，總統賴清德5月20日就職後不斷地推動「新兩國論」，對於兩岸交流構成阻礙，做為民間單位，將會繼續地推動兩岸青年交流。

蕭旭岑認為，兩岸年輕人透過文化、體育等交流打破隔閡，只要兩岸年輕人有更多共同語言、共同話題、共同興趣，兩岸發生衝突的可能性會愈低。

蕭旭岑 青年 馬英九

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