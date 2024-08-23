福建開放赴馬祖觀光 海基會：9月設馬祖服務中心

中國大陸22日宣布將開放從福建到馬祖的旅行團和個人旅遊。海基會秘書長羅文嘉今天對此表示樂見，並指海基會在馬祖的服務中心將於9月正式運作，在第一線將有辦公室和人員提供服務。

海峽交流基金會今天下午舉行背景說明會，由羅文嘉主持。

對於即將啟用的海基會馬祖服務中心，羅文嘉表示，馬祖與金門的辦事處定位基本上是一樣的，都是由海基會人員進駐有小三通的地區協助相關事項。不過，馬祖旅遊觀光比例占比較大，人員訓練也會以觀光交流為主，金門則是小三通比較活絡。

他說，金門辦事處歸經貿處管理，馬祖服務中心歸文教處管理，「稍有不同，但基本定位性質一樣」。

對於福建8人到馬祖旅遊，大陸對金門的旅遊也可能開放在即，羅文嘉回應，「台灣政府一直採取開放態度，整個關鍵阻礙在對岸」。

羅文嘉表示，真正的交流是雙向的、有來有往才算交流，「台灣歡迎全世界喜歡台灣、想認識台灣的朋友來到台灣，這包含中國大陸境內所有對台灣想來走走看看，認識台灣美好價值的，我們都張開手臂來歡迎」。

媒體報導，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁今天上午證實，業界一直在努力恢復兩岸旅遊正常交流，將邀請大陸平潭旅客到台灣旅遊，預計有100多人搭船過來，這2天會送陸委會審核。

羅文嘉對此表示，目前還沒收到相關消息。至於平潭至台灣的海上客運目前尚未復航，對方要如何搭船前來？他則回應，開放當然要配套措施，若之前還沒協調好可以盡快進行協調。若海基會收到陸委會的指示，也會與相關旅行業者進行溝通，協助完成。