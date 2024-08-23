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美媒：中國應對疲弱經濟 恐掀新一輪全球貿易戰

中央社／ 台北23日電

歐盟建議對中國電動車加徵關稅最少5年後，中國祭出反制措施，其他國家也受到中國產力過剩影響而提高關稅或進行反傾銷調查。華爾街日報報導，中國為應對經濟疲軟，加大投資製造業及擴大出口，令人擔憂會引發新一輪全球貿易戰。

華爾街日報23日報導，據中國政府的政策顧問及曾向中國官員提供諮詢意見的人士表示，中國房地產市場泡沫，導致整體經濟出現數十年來少見的困境，中國領導層去年走到了關鍵的十字路口。

中國領導人習近平要求官員加大力度推動國家主導的製造業模式，並為此提供龐大的新補貼和信貸。

習近平在去年底的中共中央經濟工作會議中，提出要「先立後破」。這句口號顯示要打造中國希望在全球占據主導地位的產業，例如電動車、半導體和綠色能源，同時保持中國在鋼鐵等老行業的傳統優勢。至於產能過剩問題，都可以留待日後再議。

有中國政策顧問說，習近平的思路有兩條指導原則。第一是中國必須建立一套全方位的工業供應鏈，以便在美國和其他西方國家實施嚴厲制裁下，保持國內經濟正常運轉。隨著中國與已開發國家關係愈來愈緊張，產業安全成為中國穩定的核心。

第二是習近平反對美國式消費，認為這是浪費。這使中國除了通過投資出口來穩定疲軟的經濟和創造就業，以彌補國內建設的損失之外，幾乎別無選擇。

自2021年底以來，包括製造業在內的工業貸款增長了63%，同時中國各銀行卻大幅收緊了對房地產開發商的貸款。

如中國電池製造商寧德時代獲得了約7.9億美元（約新台幣252億）的補貼，是2022年補貼額的兩倍。其他獲得補貼較多的企業包括中國石油、中國移動和汽車製造商比亞迪。

中國增加產能，但國內需求不足。如中國增加了每年約4000萬輛汽車的產能，但國內銷量只有2200萬輛左右。中國預計今年全年占全球乙烯和丙烯等基礎化工產品新增供應量的80%，但中國市場此類化工產品的價格已連續19個月下降。

報導指，中國將大量未能內銷的產品出口，令世界其他地方受到衝擊。不過，隨著近年來中美關係緊張、中國經濟走軟，習近平越來越關注如何確保中國一旦與美國發生衝突，也能夠生產出所需的一切。

而中國官員極力否認中國存在產能過剩問題，是不想美國與歐盟等採取加徵關稅或其他的報復性措施。

美國 習近平

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