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陸經濟放緩受益國家有風險？毛寧：切實幫助發展中國家

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸外交部發言人毛寧23日主持例行記者會，針對近期有觀點認為大陸經濟放緩，曾從陸方獲益的國家可能面臨風險，毛寧回應，將繼續透過國際發展合作，支持發展中國家的能力建設。

有記者在例行記者會問及，近期有觀點認為，中國經濟發展開始放緩，曾借中國經濟東風獲得回報的國家現在可能面臨風險，中國拒絕提供重大債務減免、推行貿易保護主義等做法加劇了這些危機。

毛寧回應，中國經濟增速近年來在主要經濟體中位居前列，對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右，成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴。今年中國經濟延續總體平穩、穩中有進的發展態勢。而中國共產黨二十屆三中全會提出300多項重要的改革舉措，為推動經濟持續健康發展指明方向，釋放擴大高水平對外開放和推進高質量發展的強烈信號。

毛寧指出，中國將進一步放寬市場准入，擴大自主開放和對最不發達國家的單邊開放。把開放的蛋糕做大，把合作的清單拉長，以自身的開放促進全球共同開放。秉持授人以漁的理念，切實幫助發展中國家培育自主造血能力，以自身發展促進全球共同發展。

毛寧最後強調，中國擁有超大規模市場、完備工業體系和良好營商環境，中國的發展將為全球經濟注入更多活力。願同各方一道攜手推進和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。

毛寧 經濟發展 記者會

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