快訊

攜手愛爾達轉播奧運遭酸「空手套白狼」 中華電信罕見說重話

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾因禁止TikTok引發抗議活動 尼泊爾時隔九個月重開放

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
尼泊爾政府22日解除TikTok持續近九個月的禁令。(路透)
尼泊爾政府22日解除TikTok持續近九個月的禁令。(路透)

尼泊爾政府2023年11月禁止TikTok，稱其「破壞尼泊爾社會和諧」，IT之家引述尼泊爾《加德滿都郵報》 （The Kathmandu Post）報導指出，尼泊爾政府22日解除這個持續近九個月的禁令，但TikTok仍需要滿足四項條件才可以恢復經營。

尼泊爾通信和資訊技術部長Prithvi Subba Gurun表示，在TikTok向政府保證將履行條件後，原則上決定允許TikTok在尼泊爾恢復運營。條件包括幫助促進尼泊爾的旅遊業、投資數數位素養工作、幫助提高公共教育系統和規範TikTok上使用的語言。

此外，新規定不允許包括TikTok在內的所有社群媒體傳播任何影響社會和諧的煽動性訊息，該《指南》對所有社交媒體具有同等約束力。

尼泊爾政府發言人Prithvisubba Gurung透露，在8月22日的內閣會議上，尼泊爾解除了對TikTok的禁令。政府提出的《社交媒體運營指南》提案已獲會議批准。但TikTok若要全面營運，必須簽訂書面協議，遵守政府規定的條件。

IT之家報導指出，對於尼泊爾解除禁令這項決定，TikTok表示感到滿意。

尼泊爾互聯網服務提供商協會稱，TikTok被尼泊爾政府禁止前在當地有220萬用戶。去年11月發布禁止TikTok的消息後，當地曾爆發零星街頭抗議活動，使用者認為該禁令切斷他們的收入來源。

TikTok 尼泊爾 社交

延伸閱讀

民主黨全代會網紅雲集 借助社群影響力催票

影／女子靠打掃「超髒囤積宅」 每週可賺進29萬元

紐時：好市多洞悉美國人購物心理 台灣好市多為美國好市多貢獻了好處

搶救TikTok字節跳動徵「國關專家」 月薪6萬人民幣起跳

相關新聞

新漏洞？路透：陸企透過亞馬遜等雲端服務 取得先進算力管道

路透報導，最近的公開招標文件顯示，與北京政府有關聯的中國大陸實體，正運用亞馬遜或競爭對手髓提供的雲端服務，獲取沒辦法以其...

小米賣一輛車虧6萬？雷軍：造車很苦 但成功一定很酷

小米執行長雷軍21日首次披露汽車業務季度成績單，有陸媒根據雷軍提供的數據計算出，發現小米汽車目前單車虧損超過人民幣6萬。...

陸經濟放緩受益國家有風險？毛寧：切實幫助發展中國家

大陸外交部發言人毛寧23日主持例行記者會，針對近期有觀點認為大陸經濟放緩，曾從陸方獲益的國家可能面臨風險，毛寧回應，將繼...

曾因禁止TikTok引發抗議活動 尼泊爾時隔九個月重開放

尼泊爾政府2023年11月禁止TikTok，稱其「破壞尼泊爾社會和諧」，IT之家引述尼泊爾《加德滿都郵報》 （The K...

陸機電商會會長：企業應重視建立安全合規的必要和急迫

2024年電子家電行業高質量出口工作會議22日、23日在浙江慈溪舉辦。中國機電產品進出口商會會長張鈺晶表示，受國際需求回...

陸商務部研議提高大排量燃油車關稅到25% 反制殺手鐧恐重創德系車

據大陸商務部網站，8月23日，大陸商務部財務司負責同志主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排氣量燃油車進口關稅的意見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。