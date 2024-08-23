曾因禁止TikTok引發抗議活動 尼泊爾時隔九個月重開放

尼泊爾政府2023年11月禁止TikTok，稱其「破壞尼泊爾社會和諧」，IT之家引述尼泊爾《加德滿都郵報》 （The Kathmandu Post）報導指出，尼泊爾政府22日解除這個持續近九個月的禁令，但TikTok仍需要滿足四項條件才可以恢復經營。

尼泊爾通信和資訊技術部長Prithvi Subba Gurun表示，在TikTok向政府保證將履行條件後，原則上決定允許TikTok在尼泊爾恢復運營。條件包括幫助促進尼泊爾的旅遊業、投資數數位素養工作、幫助提高公共教育系統和規範TikTok上使用的語言。

此外，新規定不允許包括TikTok在內的所有社群媒體傳播任何影響社會和諧的煽動性訊息，該《指南》對所有社交媒體具有同等約束力。

尼泊爾政府發言人Prithvisubba Gurung透露，在8月22日的內閣會議上，尼泊爾解除了對TikTok的禁令。政府提出的《社交媒體運營指南》提案已獲會議批准。但TikTok若要全面營運，必須簽訂書面協議，遵守政府規定的條件。

IT之家報導指出，對於尼泊爾解除禁令這項決定，TikTok表示感到滿意。

尼泊爾互聯網服務提供商協會稱，TikTok被尼泊爾政府禁止前在當地有220萬用戶。去年11月發布禁止TikTok的消息後，當地曾爆發零星街頭抗議活動，使用者認為該禁令切斷他們的收入來源。