據大陸商務部網站，8月23日，大陸商務部財務司負責同志主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排氣量燃油車進口關稅的意見建議。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參加。

8月20日，歐盟執委員會對中國電動車反補貼調查進行終裁揭露，決對中國產電動車加徵高額關稅。擬議稅率較7月4已開徵臨時性反補貼關稅進行小幅調整，其中比亞迪為17.0%；吉利為19.3%；上汽集團為36.3%；其他合作公司為21.3%；其他所有非合作公司為36.3%。

大陸商務部於同日晚間發出新聞稿表示，該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

而23日的這一場會議，可能是中國對包括歐盟在內的進口燃油車課徵高關稅的前奏。而這一關稅的調幅可能一舉拉高到25%。

歐盟在6月12日作出中國電動車反補貼調查的初裁結果，決在終裁前向中國大陸電動車加徵臨時性反補貼關稅，最高稅率達38.1%。而據玉淵潭天，6天後的6月18日，大陸商務部就邀集中歐新能源車企在一起開了個閉門會。會上，有四家中國車企，也有六家歐洲車企，還有相關商協會、研究機構等。

最值得關注的是，與會的有中國企業請求中國政府對歐方最嚴厲措施。建議在世貿組織規則允許範圍內，針對自歐進口的大排氣量汽油車實施更高的暫定關稅，進口關稅最高可提升到25%，並稱這也符合綠色低碳發展目標。今天的會議無疑是6月18日閉門會議的延續。

根據數據，中國大陸2023年共進口了約25萬輛排放量超過2.5升的燃油車，超過了汽車進口總量的3成。目前中國大陸對2.5升以上的大排量燃油車關稅為12%，如果一舉提高到25%，可能會重創歐洲車企，特別是對德國車造成致命性打擊。

據中國乘聯會數據，目前歐洲每年出口到中國的2.5升排量以上的乘用車總金額已達180億美元，高於中國2023年出口到歐洲電動汽車的金額。據今年初易車網公布的2023年中國乘用車進口車品牌銷售榜，除了日本豐田旗下的凌志以18萬居首外，其下第二到第五都是德系車，依序是奔馳、寶馬、保時捷及奧迪，其中奔馳進口了15.6萬，寶馬10.3萬輛，保時捷與奧迪各有8萬及6萬輛。