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中國擬再反制歐盟 聽取提高大排量汽車進口稅建議

中央社／ 台北23日電

歐盟執委會日前建議對中國進口電動車加徵關稅至少5年後，中國開始祭出反制措施。中國商務部今天聽取業界和專家學者對提高大排量燃油

汽車進口關稅的意見建議。

據中國商務部網站，中國商務部財務司負責人23日主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排量汽車進口關稅的意見建議。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參會。

歐盟執行委員會（European Commission）今年6月宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國同月宣布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

歐盟執委會8月20日公布中國電動車反補貼調查案最終決定草稿，建議歐盟27國同意，對中國進口電動車加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年，引起中國強烈不滿。

中國商務部於8月21日宣布，對原產於歐盟的進口相關乳製品，進行反補貼立案調查。

歐盟 豬肉 電動

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