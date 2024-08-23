保交房工作全面部署 陸住建部鎖定396萬套住房

為解決爛尾樓問題，大陸住房和城鄉建設部（住建部）副部長董建國23日在記者會上表示，保交房工作既是保障民生、切實保障購房人合法權益的重要工作，也有利於穩定各方預期，提振房地產市場信心，防範化解房地產風險，「保交房涉及廣大人民群眾的切身利益，老百姓交了錢就應該拿到房。」

爛尾樓是指已經取得相關土地使用權和規劃許可證，但因開發商無力繼續投資建設或陷入債務糾紛，導致項目停工一年以上的房地產項目，保交房（樓）工作則是指確保樓盤（不動產）依照合約按質保量交付，百姓購買的房子要按時交付，不能出現爛尾的現象。‌

大陸國務院5月17日曾召開「全國切實做好保交房工作」視訊會議，對保交房工作作出全面部署，住建部隨後也對相關政策進行解讀。住建部並會同金融監管總局組織各地進行大起底，全面排查在建已售未交付的商品住房項目，鎖定了按照合約應該在今年年底前交付的396萬套住房，接下來將展開四方面工作。

一是形成政策合力，會同金融監管總局聯合推出政策文件，對地方政府和有關部門進行政策培訓，擴大城市房地產融資協調機制的成效。最高人民法院針對房地產白名單項目，審慎採取財產保全措施等問題，也明確了司法支持舉措。地方層面按要求制定相關實施方案，逐個項目拿出處置方案。

二是充分發揮城市房地產融資協調機制的作用。商業銀行落實盡職免責的要求，給予融資支持。目前商業銀行已經按照審批程序，審批通過白名單項目5,300多個，審批的貸款金額近人民幣1.4萬億元，這些資金正按照項目的工程進度、用款需要，陸續發放到位。

三是一項目一策，做好分類處置。對符合條件的項目納入白名單給予融資支持，對於資不抵債的項目，加快推進企業破產重整或清算。按最高人民法院關於債務清償的順位規定，優先保障購房人權益。

最後是推進項目按時保質交付，建立全國保交房資訊系統，每套交付任務都做到一合約、一戶、一身份證號和一聯繫電話對應，同時指導各地切實加強項目工程品質監管，防止出現貨不對板的情況。