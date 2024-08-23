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抖音推搜尋程式「抖音搜索」 搶佔內容生態領先地位

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
抖音近期推出其第四個搜索領域的獨立應用「抖音搜索」。（圖／取自快科技）
抖音近期推出其第四個搜索領域的獨立應用「抖音搜索」。（圖／取自快科技）

抖音近期推出其第四個搜索領域的獨立應用「抖音搜索」， 與傳統搜索引擎百度或誇克不同，「抖音搜索」聚焦於由大量創作者創作的短影音、圖文等媒體內容，這也象徵抖音在內容搜索領域的深耕與拓展。此前抖音還有推出頭條搜索、悟空搜索和閃電搜索。

IT之家實測「抖音搜索」， 進入App後可以看到搜尋欄和雙列瀑布流呈現推薦內容。使用者在搜索欄輸入關鍵詞或句子，就可以找到對應的短影音和圖文內容。還有細分影音、圖文經驗、商品等頻道，進一步精準搜索結果。

根據快科技報導，相較於目前的搜尋網站仍以文字搜尋為主，抖音搜索融入影片界面設計，提供一站式資訊與娛樂體驗，使用者能夠無縫切換到短影音、直播、長影片等內容消費場景。這種專注於短影音與圖文內容的搜尋生態，是靠著抖音龐大的使用者基礎和豐富內容資源，這不僅為抖音使用者提供更便捷高效的資訊獲取管道，也鞏固了抖音在內容生態領域的領先地位。

觀察網報導指出，字節跳動在搜尋業務的領域已布局一段時間，2017年開始建立搜索團隊、2018年加大技術團隊投入、2019年上線搜索服務，再相繼推出頭條搜索、悟空搜索、閃電搜索。其搜索業務不僅局限於文字搜尋，還涵蓋影片搜尋，電商直播、熱點內容、生活服務等也將是可以應用的場景。

使用者 影片 抖音

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