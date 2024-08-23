快訊

外出10小時免關變頻冷氣？台電澄清「都市傳說」：絕對傷荷包

恭喜！金鐘視后結婚了 施名帥生日升格人夫有原因

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米賣一輛車虧6萬？雷軍：造車很苦 但成功一定很酷

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

小米執行長雷軍21日首次披露汽車業務季度成績單，有陸媒根據雷軍提供的數據計算出，發現小米汽車目前單車虧損超過人民幣6萬。對此，雷軍回應，小米汽車還在投入期，希望大家理解。小米集團公關部總經理王化今早發文稱，小米汽車剛剛起步，規模還很小。

雷軍日前在微薄個人帳號上公佈小米第二季度財報，並稱這是小米歷史上最出色的季報：收入人民幣889億，增長32%；調整後淨利潤62億，增長20.1％；研發投入 55億，增長 20.7%；智能汽車等創新業務交付提速，全年10萬輛交付目標預計11月完成。第二季度交付27,307輛，收入64億，毛利率15.4％；虧損18億。

然而起點新聞經過推算後發現，小米智慧電動車等創新業務收入64億元，單季累計交付新車27307輛。智能電動汽車等創新業務淨虧損18億元，以此推算，小米汽車單車虧損超6萬。不過報導也指出，汽車業務前期需要分攤工廠建設、技術研發、人員成本、門店建設等費用，虧損屬正常情況。

雷軍隨後轉發這則新聞並回應，「造車很苦，但成功一定很酷！小米汽車還在投入期，希望大家理解。」小米集團總裁盧偉冰在財報披露會上也表示，目前小米汽車規模較小，而汽車是典型規模經濟行業，未來有信心做大汽車的規模；其次，小米第一輛車是純電轎車，投入成本本身就比較高，消化這部分成本還是需要一定的時間，「相信未來虧損會進一步收窄」。

單車 小米汽車 電動汽車

延伸閱讀

尷尬反轉？傳美國防部將雷達大廠禾賽移出黑名單

武大雷軍班 平均分超過681分 投檔線直逼清華北大

復育原生種小米探討生態應用 新竹尖石國小獲獎

小米董事長雷軍預告19日年度演講 主題為「勇氣」

相關新聞

新漏洞？路透：陸企透過亞馬遜等雲端服務 取得先進算力管道

路透報導，最近的公開招標文件顯示，與北京政府有關聯的中國大陸實體，正運用亞馬遜或競爭對手髓提供的雲端服務，獲取沒辦法以其...

小米賣一輛車虧6萬？雷軍：造車很苦 但成功一定很酷

小米執行長雷軍21日首次披露汽車業務季度成績單，有陸媒根據雷軍提供的數據計算出，發現小米汽車目前單車虧損超過人民幣6萬。...

韓泡菜出口創新高 陸媒：韓本地餐廳依賴陸進口泡菜

陸媒報導，韓國是泡菜（Kimchi，辛奇）生產和出口大國，但是從近期的統計數據來看，韓國泡菜進口額從2010年以來幾乎一...

中越雙邊貿易額連續3年突破2000億美元

大陸商務部新聞發言人何亞東22日在例行新聞發布會上表示，中越雙邊貿易額連續3年突破2000億美元，今年1月到7月達到14...

去年貿易額近3千億美元 陸宣布習近平9月5日出席中非論壇高峰會

據大陸外交部網站消息，大陸外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於9月5日出席2024年中非合作論壇高峰會開幕式並...

大陸黃金熱2／珠寶店「不能說的秘密」 連央行也不斷買入黃金？

「我無法回答這個問題」，一直口若懸河地談論黃金商品銷售情況的珠寶飾品店的負責人突然閉上了嘴。記者換了地區和店家，提出同樣的問題，但反應都一樣。始終沒有獲得答覆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。