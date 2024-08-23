小米賣一輛車虧6萬？雷軍：造車很苦 但成功一定很酷

小米執行長雷軍21日首次披露汽車業務季度成績單，有陸媒根據雷軍提供的數據計算出，發現小米汽車目前單車虧損超過人民幣6萬。對此，雷軍回應，小米汽車還在投入期，希望大家理解。小米集團公關部總經理王化今早發文稱，小米汽車剛剛起步，規模還很小。

雷軍日前在微薄個人帳號上公佈小米第二季度財報，並稱這是小米歷史上最出色的季報：收入人民幣889億，增長32%；調整後淨利潤62億，增長20.1％；研發投入 55億，增長 20.7%；智能汽車等創新業務交付提速，全年10萬輛交付目標預計11月完成。第二季度交付27,307輛，收入64億，毛利率15.4％；虧損18億。

然而起點新聞經過推算後發現，小米智慧電動車等創新業務收入64億元，單季累計交付新車27307輛。智能電動汽車等創新業務淨虧損18億元，以此推算，小米汽車單車虧損超6萬。不過報導也指出，汽車業務前期需要分攤工廠建設、技術研發、人員成本、門店建設等費用，虧損屬正常情況。

雷軍隨後轉發這則新聞並回應，「造車很苦，但成功一定很酷！小米汽車還在投入期，希望大家理解。」小米集團總裁盧偉冰在財報披露會上也表示，目前小米汽車規模較小，而汽車是典型規模經濟行業，未來有信心做大汽車的規模；其次，小米第一輛車是純電轎車，投入成本本身就比較高，消化這部分成本還是需要一定的時間，「相信未來虧損會進一步收窄」。