大陸商務部新聞發言人何亞東22日在例行新聞發布會上表示，中越雙邊貿易額連續3年突破2000億美元，今年1月到7月達到1450.7億美元，年增20.9%。中越雙邊貿易快速發展，投資合作成效顯著。從雙邊貿易看，中國是越南第一大貿易夥伴。

何亞東指出，從投資合作看，越南是中國在海外重要的投資目的地，今年1月到7月，中國企業對越南直接投資18.4億美元，保持較快增長。中國企業承建的越南河內輕軌二號線，中國企業也投資一批光電和風力發電項目。在農產品出口方面，越南的榴槤、火龍果等深受中國消費者歡迎，中國自越南進口農產品，約佔自東協進口農產品總額的五分之一。

何亞東表示，下一步商務部將支持雙方企業充分利用進博會、廣交會、中國—東盟（東協）博覽會等平台，擴大優質農產品和工業製成品貿易往來。推進數位經濟、綠色發展等領域互利合作。加快推進中國—東盟自貿區3.0版談判，持續釋放區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）紅利。

越共總書記、國家主席蘇林本月18日抵廣州，展開對大陸為期三天訪問。他會見中共總書記習近平，並與大陸簽訂鐵路、貿易等多項協定。這是蘇林八月初擔任越共總書記後，首個出訪國家，被認為是對發展中越兩黨兩國關係的重視。

據德國之聲報導，中越於1950年建交，2008年兩國建立全面戰略合作夥伴關係，2013年進一步加強戰略合作夥伴關係。路透則指出，蘇林訪陸期間，中越鐵路是重點議題。在中美貿易緊張局勢下，越來越多中國製造商將部分出口導向的業務轉移到越南，順暢的鐵路連接至關重要。