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去年貿易額近3千億美元 陸宣布習近平9月5日出席中非論壇高峰會

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部宣布大陸國家主席習近平9月5日將出席第九屆中非合作論壇高峰會。圖為6年前的2018年9月第七屆中非3日在北京人民大會堂開幕，習近平在會上發表主旨演講。 (中新社)
大陸外交部宣布大陸國家主席習近平9月5日將出席第九屆中非合作論壇高峰會。圖為6年前的2018年9月第七屆中非3日在北京人民大會堂開幕，習近平在會上發表主旨演講。 (中新社)

據大陸外交部網站消息，大陸外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於9月5日出席2024年中非合作論壇高峰會開幕式並發表主題演講。

高峰會期間，習近平主席也將為受邀與會的中非合作論壇非方成員領導人、相關非洲地區組織和國際組織代表等舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

2024年中非合作論壇高峰會將於9月4日至6日在北京舉行。而這是睽違六年後，中非合作論壇高峰會再度在北京舉行。

在8月20日舉行的國新辦記者會上，大陸商務部長助理唐文弘及相關負責人介紹中非經貿務實合作、上屆論壇會議成果的落實情況。

唐文弘當時表示，2021年在中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式上，習近平主席宣布中非共同實施「九項工程」，作為《中非合作2035年願景》首個三年規劃。論壇會議閉幕以來，商務部與外交部、國家國際發展合作署等部門加強統籌協調，與非方通力協作，全力以赴推動「九項工程」落實，帶動中非經貿合作不斷邁上新台階，實際增進中非人民福祉。

他說，「九項工程」為中非傳統領域合作厚植基礎。在貿易促進、投資驅動、減貧惠農等工程帶動下，中非投資貿易合作穩定發展，中國連續十五年維持非洲第一大貿易夥伴國地位，奈及利亞萊基深水港、肯亞內羅畢國際機場收費快速路、南非光伏電站、埃及家電工廠等一批基礎設施和製造業項目落地見效。埃及成功在華發行非洲首筆「熊貓債」，中非經貿合作金融支持管道進一步拓寬。中國也向非洲派遣500多名農業專家，培訓近9,000人次農業人才，有力支持非洲農業現代化進程。

大陸商務部西亞非洲司司長沈翔當時介紹，本屆企業家大會將突顯高峰會「攜手推進現代化、共築高水準中非命運共同體」的主題，鼓勵中非工商界溝通交流、凝聚共識，推動中非務實合作新舉措落地。企業家大會也將在專題研討環節設置「推動產業鏈供應鏈融合」「推動新興產業發展」兩個議題，分享論壇舉措引領下中非企業家開展合作的成功經驗，探討論壇高峰會新措施帶來的合作機會。

大陸與非洲近年經貿合作取得了豐碩成果，貿易規模屢創新高。 2023年，中非貿易額達2,821億美元，與2021年相比成長了近11%，連續第二年刷新歷史峰值。

截至2023年年底，中國對非直接投資存量超過400億美元，是非洲最主要的外資來源國之一。過去三年，中國企業為當地創造了超過110萬個就業崗位，投資建設的經貿合作區涵蓋農業、加工製造、商貿物流等行業，吸引超過千家企業入區，為當地納稅增收、出口創匯作出了重要貢獻。

外交部 習近平 非洲

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