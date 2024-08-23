人民幣支付穩居全球第四

環球銀行金融電信協會（Swift）昨（22）日發布人民幣國際支付月度報告顯示，今年7月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，占比4.74%。

這也是人民幣全球支付排名連續第九個月維持全球第四位。與6月相比，人民幣支付金額總體增加13.37%，同時所有貨幣支付金額總體增加10.29%。

Swift數據還顯示，今年7月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以47.81%、22.47%、7.00%的占比位居前三位。

近年來，人民幣的跨境支付、投融資、儲備等國際貨幣功能穩步增強。

如今，人民幣已是全球第四大支付貨幣、第三大貿易融資貨幣、第五大外匯交易貨幣、第五大國際儲備貨幣。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前廣泛展開的雙邊和多邊貨幣合作使得人民幣的國際儲備職能、使用場景以及便利性都在不斷擴大，人民幣離岸融資的作用更加突出，人民幣保持全球前四大最活躍支付貨幣，為外資投資中國資產構築信心。