A股IPO放緩 券商掀降薪潮

今年以來，受到A股IPO節奏放緩，大陸券商投行業務全線承壓，多數券商陸續對投行部門薪酬進行過下調，也有券商投行部門上年度年終獎金未發放。華北某巨頭券商員工稱，有些同行薪資大概降了七成。

界面新聞引述一名中小型券商投行員工說法稱，「目前工作三年，最近一次發薪到手不到人民幣6,000元，就連去年獎金都沒到手。同一部門三證齊全的保代已經成功轉型做董秘了，我也準備考公。」此外，一名資深金融獵頭估計，「投行的人薪資因單位、職級不同待遇上下差別很大，行業平均降薪比例可能在30%。」

事實上，從去年年中就有券商傳出降薪訊息。華南一家中小券商投行人士在年初便表示，2023年投行業務虧損數千萬元，今年勢必收縮投行戰線，公司正在考慮實施降薪方案。

統計數據顯示，A股51家上市券商中，五家券商2023年的員工平均薪酬較上年同期下降超10%。包括天風證券、中金公司、中原證券、東興證券和國泰君安。其中，天風證券人均薪酬降幅最大，達到14.77%。

此前第一財經報導，受到IPO收縮，導致投行業業績承壓、降薪，截至7月初，今年已有8,000餘名從業者離開了證券行業。

中國證券業協會在2022年5月發布「證券公司建立穩健薪酬制度指引」，強調避免過度激勵、短期激勵引發合規風險；大陸證監會在今年5月修訂發布「關於加強上市證券公司監管的規定」，其中提到，完善從業人員管理及長效激勵約束機制，嚴格規範短期激勵，不得過度激勵。