A股下市近50家 寫紀錄

統計數據顯示，今年截至本月21日，A股已有40家公司摘牌，此外還有九家公司收到交易所擬終止股票上市的事先告知書，等待最後摘牌的通知。這意味今年A股退市的公司可能逼近50家，勢將超過去年45家的歷史最高。在嚴格監管下，大陸A股上市公司新陳代謝正加速中。

彭博報導指出，大陸證券交易所上市公司在過去十年數量激增，僅2021年就有多達503家公司進行IPO，而七年前這一數字僅為46家。該變化主要得益於旨在鼓勵更多企業上市的IPO註冊制的引入，該規則簡化上市流程。

與此同時，大陸監管機構針對提高上市公司質量採取加強措施。包括2021年公布系列修訂規定，目的在縮短退市流程，並加強上市公司必須遵守的財務和交易標準。

大陸國務院在4月推出新版「國九條」，其中提出要加大退市監管力度，深化退市制度改革。同日，大陸證監會發布「關於嚴格執行退市制度的意見」，要求嚴格執行退市標準，逐步拓寬多元化退出渠道。

證券時報報導，今年退市中，面值退市公司數量占比近七成，呈現「面值退市成為主流、市值退市警報拉響」的新特徵。

面值退市是指股價連續20個交易日不足人民幣1元而退市。

在嚴格監管之下，被認為有退市風險的ST公司數量也正創新高，據數據寶統計，截至7月底，年內被ST或*ST的公司數量達到77家（剔除實施前已經是ST或*ST的公司），同創歷史新高，相比去年同期增幅超過83%。

另據證券時報統計，自2020年12月退市新規實施後，A股退市效率明顯提高。數據顯示，2022年之前，A股每年強制退市公司數量從未超過20家；2022年退市公司數量達到41家，幾乎是過去三年的總和；2023年，退市公司數量達到44家，繼續創歷史新高。