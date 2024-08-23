普華永道涉恒大風波 傳重罰

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
傳普華永道最快9月起遭暫停其在中國大陸的業務半年，用以作為其對中國恒大審計風波的處罰。 路透
傳普華永道最快9月起遭暫停其在中國大陸的業務半年，用以作為其對中國恒大審計風波的處罰。 路透

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）持續深陷中國恒大財務造假風波。外電報導，普華永道已通知客戶，北京當局已展開調查，最快將於9月起暫停其在中國大陸的業務半年，用以作為其對中國恒大審計風波的處罰。

同時，《南華早報》引述消息指，普華永道罰款最多預料為人民幣5億元（約新台幣22.5億元），低於今年5月初外傳的至少人民幣10億元。這也將是大陸監管機構有史以來對「四大」所採取的最嚴厲行動。

據英國《金融時報》報導，部分普華永道的客戶稱，上述懲處包括普華永道不得簽署大陸企業的財報和招股文件，以及參與其他受監察的活動，雖然不會威脅普華永道在大陸當地的存活，但可能具有「高度破壞性」。據大陸政府數據顯示，以收入計，普華永道是大陸2022年最大的會計師事務所，收入達人民幣79億元（約新台幣355億元）。

不過，報導指出，普華永道已向客戶保證，員工將在停職期間繼續工作，並於解禁後為2024年的年度報告提供審計意見。該行在大陸的部份國有客戶則正急於發布業績，以盡量減少附帶損害。

普華永道針對上述消息尚未有相關評論，僅表示大陸機關的調查仍在進行中。

普華永道正面臨「解約潮」窘境。據悉，截至今年3月底，普華永道為110家大陸企業處理審計工作，是大陸最大會計師事務所之一。

然而，近幾月，已累計至少有50家的大陸企業取消聘用普華永道作為審計師，包括中國銀行和中國石油等國有企業或金融機構，取消聘用普華永道作為審計師。同時，還有消息表示，傳出金融機構收到「窗口指導」，避用該事務所服務。不過，該行目前仍為香港上市的騰訊 、阿里巴巴 、美團等重量級上市公司的簽證會計事務所。

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