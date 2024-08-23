大陸投資負面清單 統一管理

中共中央辦公廳、大陸國務院發布「關於完善市場准入制度的意見」，這是大陸中央層面首次就市場准入制度建設發布的政策文件。該意見統合國家、地方層面的市場准入管理措施，嚴禁在清單之外另設准入許可、准入條件，等於「全國一張清單」，分析認為這其實進一步明確負面清單管理模式在市場准入制度中的核心地位。

整體而言，該意見明確十個方面具體措施，包括：完善市場准入負面清單管理模式、科學確定市場准入規則、合理設定市場禁入和許可准入事項、明確市場准入管理措施調整程序、加強內外資准入政策協同聯動、有序放寬服務業准入限制、優化新業態新領域市場准入環境、加大放寬市場准入試點力度、抓好市場准入制度落實、強化組織實施等。

值得注意的是，意見涉及新業態新領域，內容提及聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智慧等新業態新領域市場准入環境作出專門部署。

對此，大陸發改委經濟體制與管理研究所研究室主任王琛偉指出，加快形成適應新領域新業態准入發展的新型監管模式，有助於打通束縛新質生產力發展的堵點，引導各類先進優質生產要素向新質生產力聚集流動。

公開資料顯示，大陸官方自2018年起在全國範圍實施市場准入負面清單制度。目前，市場准入負面清單已動態修訂三次，事項從2018年的151項縮減到現行的117項，禁止許可事項壓減約23%。

市場准入制度是指企業或個人進入某市場或行業從事經營活動所需要滿足的系列條件和手續，通常包括法律法規、行業標準、技術要求、質量標準以及安全要求等。

而該制度長期以來被視為社會主義市場經濟基礎制度之一，是推動有效市場與政府更好結合的關鍵。