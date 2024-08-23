陸招商改革 縮減稅務優惠

大陸多地政府近期紛紛裁撤招商部門，引發廣泛關注。隨相關改革文件推出，各地財政獎補、稅收返還、土地優惠等招商模式面臨調整，大陸地方政府招商模式正迎來深刻變革，未來將從比拚優惠政策，轉向比拚營商環境，防止「內卷式」惡性競爭。

據了解，目前包括上海在內的60個左右地區，已清理廢止違規公布的稅收返還優惠政策。許多台商過去都享有各地投資優惠政策，但這些優惠都可能逐漸縮水。

大陸地方招商模式變革概況

上海證券報報導，日前發布的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」提出，規範地方招商引資法規制度，嚴禁違法違規給予政策優惠行為。

今年8月1日起實施的「公平競爭審查條例」第一條說得很明白，要「促進市場公平競爭，優化營商環境，建設全國統一大市場」。而地方政府裁撤招商團隊等行為就是在此大背景下的變化。

上述條例全文共27條，其中第八到第12條的「審查標準」，直指目前大陸各地招商各自為政，內卷（內部過度競爭）嚴重的現狀。影響最大的當屬第十條：不得給予「特定經營者稅收優惠」、「選擇性、差異化的財政獎勵或者補貼」、「要素獲取、行政事業性收費、政府性基金、社會保險費等方面的優惠」。

上述條例覆蓋範圍非常廣，執行主體包括縣級以上地方政府；監管範圍不僅包括影響生產經營成本的內容，還包括影響生產經營行為的內容。

招商模式變革的原因之一就是「反內卷」（反對內部過度競爭），7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。這是中央政治局會議首次就「反內卷」作出定調。

報導提到，此舉主要是為建構全國統一大市場提供有力支撐，這有利於破除地方保護和市場分割，推動要素資源在全大陸範圍內高效配置。這也是防止重複建設，防範產能過剩，避免財政資源過度消耗，提升地方財政可持續性的必然選擇。

有業內人士認為，未來地方招商將會出現一些新的突破口。例如，「資本招商」和「股權招商」模式將變得越來越重要。據瞭解，廣東、安徽等地目前已經在進行相關嘗試。



延伸閱讀

大陸地方招商模式調整 多地裁撤招商部門「反內卷」