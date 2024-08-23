比亞迪墨國建廠 獲官方獎勵

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸電動車製造商比亞迪墨西哥業務負責人巴列霍（Jorge Vallejo）表示，該公司已將墨西哥製造工廠選址的最終入圍名單縮小到三個州，並已收到擬議的每州建廠激勵措施，涵蓋財政、土地、管理和定價等方面的優惠，但他拒絕透露是 哪三個州。

路透報導，巴列霍表示，一個工廠不僅要有足夠空間，還要有物流、開發、城市基礎設施、水、天然氣以及汽車工廠所需的一切。比亞迪目標是在今年底前確定廠址位置，「有很多需要考慮的因素，我們正在與他們一起分析。」

報導稱，巴列霍沒有透露具體是哪些州提供了激烈措施。比亞迪美洲區總裁李柯（Stella Li）在5月曾稱，新工廠將位於墨西哥的中心位置。

在墨西哥的新工廠將會生產哪些比亞迪車型也尚未確定。巴列霍僅表示，該工廠第一階段將生產15萬輛，第二階段將再生產15萬輛，幾年後的最終產量預計將達到40萬至50萬輛。

報導提到，美洲地區負責人先前宣布比亞迪沒有進軍美國市場的計畫後，巴列霍此番也重申，這家工廠將用於服務墨西哥市場。他表示，比亞迪高管希望在未來幾天，與墨西哥當選總統辛鮑姆團隊和經濟部會面，介紹建廠計畫。

位置 墨西哥 電動

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