大陸蔬果價漲 專家：幾周內回歸

豇豆（菜豆）、大蒜十幾元（人民幣，下同）一斤、黃瓜價格漲了一倍還多。近日，大陸多地民眾反映菜價漲了。中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示，部分蔬菜價格已回調，將在兩、三周內全面回歸。

中新社報導，21日走訪北京新發地市場，這是北京市交易規模最大的農產品批發市場。多位蔬果批發商表示，每年這一時期蔬果價格都會有所波動，但今年這波蔬果上漲幅度較往年要大。

新發地市場一位長年從事西蘭花（花椰菜）批發的經營者介紹，往年西蘭花批發價格為每斤1元左右，今年漲到了4元左右，還有不少蔬菜批發價格也出現上漲。

據中國農業農村部監測，6月24日「菜籃子」產品批發價格指數為111.09，之後持續波動上漲，到8月21日指數已上漲至134.35，上漲幅度近21%。

以黃瓜為例，農業農村部數據顯示，近兩個月，黃瓜大陸全國批發價從最低點6月10日的每斤2.54元，一度漲到8月14日的6.92元，漲幅達172%；不過近兩日價格有所下行。

展望後期價格走勢，李國祥認為，蔬果價格雖然在近一個月左右整體呈上漲趨勢，但上下波動也很大，部分品類最近幾日價格已在回調，並且在兩三周之內會全面回歸。