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小漠港出口汽車 去年總量1.8倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據廣東海事部門消息，今年1月至8月中旬，小漠國際物流港已累計出口新能源汽車超3.6萬輛，是該港2023年全年汽車出口總量的1.8倍。

中新社報導，21日，位於深汕特別合作區的小漠國際物流港，一艘汽車滾裝船緩緩靠港，將在裝載近2000輛大陸國產新能源車後運往新加坡、越南、印尼等東南亞國家，像這樣整車出口的滾裝船已是小漠國際物流港今年第12艘次。

小漠國際物流港作為以開展汽車滾裝出口為特色業務的港口，目前已開通東南亞、中東、地中海、紅海、歐洲、南美等地區的外貿滾裝航線，其打造華南汽車滾裝外貿樞紐港已初具規模。　

目前大陸新能源汽車出海步伐加快，帶動港口汽車滾裝業務迎來爆發式增長。深汕比亞迪汽車工業園相關負責人表示，工廠生產需要便捷的港口運輸和充足的工業用地，深汕特別合作區離深圳只有60公里，陸地面積達460.41平方公里，能同享深圳的營商環境，還擁有天然深水良港小漠港，這些都為建廠提供了理想的條件。

據汕尾海事局深汕海巡執法大隊負責人杜天玉介紹，小漠國際物流港建設期間，海事部門根據深汕特別合作區對港口發展的迫切需求，牽頭成立了小漠港區臨時聯合調度指揮中心，即時掌握各碼頭方船舶進出港計畫及動態。

東南亞 深圳 物流

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