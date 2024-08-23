國際航運中心 上海蟬聯第3名

21日，新一期新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告在上海發布，上海在2024年全球航運中心城市綜合實力排名中蟬聯第三名，並計畫從保險、仲裁等領域入手，提升航運軟實力。

中新社報導，近年來，新加坡、倫敦、上海、香港、杜拜、鹿特丹始終保持世界前六大航運中心地位，這些城市憑藉其突出的航運服務能力、行業領先的港口基礎設施，為全球航運的平穩運行提供了強有力的保障。

指數報告顯示，入選前10名的城市基本保持不變，而且前6名的位次也未發生變化，從前20名來看，大多數樣本城市的名次保持不變，表明全球範圍內航運資源集聚與配置能力的分配格局趨於穩定。

2023年上海港在全球經濟不確定性與貿易局勢動盪環境下，展現出強勁的韌性和適應能力，上海港成為諸多出口企業的首選門戶，同時，2023年上海在航運指數衍生品領域實現新的突破，2023年8月18日，集運指數（歐線）期貨在上海期貨交易所全資子公司上海國際能源交易中心上市交易，成為中國大陸期貨市場上市首個國際化航運指數期貨產品。

報告認為郵輪產業的升級是上海國際航運中心綜合能力提升的又一體現。愛達·魔都號試運營，以及華夏國際郵輪有限公司成立，都標誌著大陸郵輪產業鏈、供應鏈管理能力邁上更高台階。

上海市副市長張小宏表示，上海國際航運中心正從基本建成向全面建成邁進，上海將推動航運服務高質量發展，建設便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的國際航運中心。

該報告執行主編徐晨認為，上海航運的硬實力毋庸置疑，且近來在航運服務業方面的實力有所提升。但他也坦言，上海國際仲裁資源還有限，還可以期待有更多的仲裁資源在上海集聚。

「如果上海的航運保險和海事仲裁實現突破，我覺得上海在這個排名中爭奪第一名也不是沒有可能。」上海國際航運研究中心航運服務研究室主任李志平說。

據悉，新華·波羅的海國際航運中心發展指數主要從港口條件、航運服務和綜合環境三個維度表徵國際航運中心城市發展的內在規律，全面衡量並反映一定時期內國際航運中心港口城市綜合實力。