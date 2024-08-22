大陸地產壓力外溢…長實、恒隆等港資房企上半年利潤下滑

近期，多家港資房企披露2024年半年度業績，盈利均呈下滑或虧損狀態。分析認為大陸房地產壓力也蔓延到港資地產所致。

李嘉誠家族旗下的長實集團上半年收入與利潤雙下滑，收入年減10.55%，股東應佔溢利年減16.7%；另一大港資地產巨頭恒基兆業上半年虧損6,900萬港元，較去年上半年1,800萬港元虧損額進一步擴大。

香港置地上半年歸屬母公司淨利潤為負8.3億美元，虧損面亦擴大；港資商業地產「大哥」恒隆地產，雖然上半年營業收入年增16.7%至61億港元，但淨利潤大跌56%至10.6億港元。

中房報報導，中指研究院企業研究總監劉水分析，部分港資房企業績出現下滑，主要是受大陸房地產市場調整影響，比如九龍倉、恒隆地產等業務收入70%來自大陸，新世界物業銷售額一半來自大陸。他預計港資房企業績挑戰可能會持續一段時間，大陸業務收入佔比越大，受到的影響越大。

大陸上市房企陸續發布半年業績簡報。今年上半年，營收、利潤雙雙下降成為主流，有不少房企繼續出現虧損。整體而言，售價下降，銷售周期延長與資產計提減值的增加成為房企利潤攤薄、虧損的原因。

21世紀經濟報導，北京某資深房地產從業者表示，北京近兩年入市的新房項目，大多是在2021年和2022年的高點拿地，土地成本較高。加上近年來市場降溫，銷售周期拉長，大部分項目利潤微薄，還有不少項目處於虧損狀態。代表行業「高價拿地，低價賣房」狀態，利潤隨之攤薄。

展望未來，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，在銷售下滑的同時，房企的營收、利潤等指標也將繼續承壓。若市場恢復情況良好，從明年開始，隨著低價地塊入市，企業的利潤有望出現提升。

大陸統計局數據顯示，大陸全國新房銷售額從2021年約人民幣18兆元峰值，降至2023年約人民幣11兆元，降幅約四成。