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持續瘦身減負 陸房企萬科以85億轉讓旗下股權與債權

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為緩減現金流壓力，大陸知名房企萬科持續瘦身減負，21日公告轉讓旗下債權與股權。路透
為緩減現金流壓力，大陸知名房企萬科持續瘦身減負，21日公告轉讓旗下債權與股權。路透

大陸知名房企萬科21日公告，其下子公司北京萬科、匯通置業將北京萬金房地產股權及債權轉讓給嘉興東富，對價為人民幣20億元（約新台幣85億元），分析認為萬科部分債券的收益率再次上升到20%以上，地產債再度出現風險，顯示萬科為了緩解流動性壓力，持續瘦身減負。

萬科公告顯示，北京萬金、北京萬科、匯通置業與嘉興東富就前述交易事項簽署了資產轉讓協議，前三者均應履行該協議項下的所有義務，並且北京萬金以其部分應收款為此事項提供質押擔保。

事實上，萬科近期正通過各種方式出讓資產、壓減債務。萬科在7月30日公告，其控股子公司擬將蘇州高新萬陽置地有限公司50%股權轉讓出去。

此外，萬科在8月13日公告稱，其下屬子公司與相關合作方，共同設立投資基金，主要用於收購萬科兩家下屬子公司。該筆交易可視作設立一個私募REITs，將兩座萬科廣場的權益和負債出表的同時，回籠一部分資金。

但萬科仍面臨銷售下降的壓力。今年前7個月，萬科累計實現合約銷售面積1,085萬平方公尺，年減26.04%；合約銷售金額人民幣1,465.5億元，年降約35%。

萬科董事會主席郁亮在4月30日年度股東大會上曾指出，公司已制定「瘦身健體」一攬子方案，主要有兩階段：第一階段是堅定「瘦身」，調整融資模式，降解風險，具體包括將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資等;第二階段是聚焦主業，做精業務。

萬科最新財報顯示，萬科上半年實現全口徑銷售額人民幣1,273億元，年減38%。此外，公司於上半年完成七寶萬科、深超總地塊、南翔印象城MEGA等資產處置和印力REIT發行上市，合計回款超人民幣90億元。

債務處理進度部分，上半年公司完成3筆境外債的償付，折合人民幣約105億元，年內已無到期的境外公開市場債務，下半年，境內公開債券還剩餘2筆，合計43億元。

債務 北京 資產 風險

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