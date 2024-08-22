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影／陳玉珍拜會國台辦希望盡快開放陸客 陸委會：樂見

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，政府歡迎更多的陸客到金門、馬祖旅遊，如果陳玉珍委員此行有任何進展，就是能夠讓陸客來到金門的話，我們都非常樂見。記者蘇健忠／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，政府歡迎更多的陸客到金門、馬祖旅遊，如果陳玉珍委員此行有任何進展，就是能夠讓陸客來到金門的話，我們都非常樂見。記者蘇健忠／攝影

陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，政府歡迎更多的陸客金門馬祖旅遊，如果陳玉珍委員此行有任何進展，就是能夠讓陸客來到金門的話，我們都非常樂見。

今年由台北市主辦的「雙城論壇」雖然遲遲未有具體時間與大陸上海市方面出席的名單，但兩份MOU已經給陸委會審查，陸委會也透露，分別是「智慧醫療」與「野生動物交流」，審查結果是沒有違反法規。

梁文傑下午表示，就雙城論壇的籌辦，陸委會是受理申請單位，到目前台北市府並未提出何時舉辦、對方要來的人員有哪些，目前還沒有，但MOU有提出來，政府會按照兩岸條例規定，因為任何地方政府和對方簽協定都必須經過審查，目前按程序辦理中。但是「何時舉辦以及到底對方來的人員是誰？還是請大家去問台北市政府」。

梁文傑下午表示，就雙城論壇的籌辦，陸委會是受理申請單位，到目前台北市府並未提出何時舉辦、對方要來的人員有哪些，目前還沒有，但MOU有提出來，政府會按照兩岸條例規定，因為任何地方政府和對方簽協定都必須經過審查，目前按程序辦理中。但是「何時舉辦以及到底對方來的人員是誰？還是請大家去問台北市政府」。記者蘇健忠／攝影
梁文傑下午表示，就雙城論壇的籌辦，陸委會是受理申請單位，到目前台北市府並未提出何時舉辦、對方要來的人員有哪些，目前還沒有，但MOU有提出來，政府會按照兩岸條例規定，因為任何地方政府和對方簽協定都必須經過審查，目前按程序辦理中。但是「何時舉辦以及到底對方來的人員是誰？還是請大家去問台北市政府」。記者蘇健忠／攝影

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