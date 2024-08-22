影／陳玉珍拜會國台辦希望盡快開放陸客 陸委會：樂見

陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，政府歡迎更多的陸客到金門、馬祖旅遊，如果陳玉珍委員此行有任何進展，就是能夠讓陸客來到金門的話，我們都非常樂見。

今年由台北市主辦的「雙城論壇」雖然遲遲未有具體時間與大陸上海市方面出席的名單，但兩份MOU已經給陸委會審查，陸委會也透露，分別是「智慧醫療」與「野生動物交流」，審查結果是沒有違反法規。