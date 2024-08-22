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雙城論壇進度？陸委會曝已提兩項MOU：何時何人請問台北市政府

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑22日下午指出，今年雙城論壇將簽定的兩項MOU為智慧醫療與野生動物交流。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑22日下午指出，今年雙城論壇將簽定的兩項MOU為智慧醫療與野生動物交流。（記者廖士鋒／攝影）

今年由台北市主辦的「雙城論壇」雖然遲遲未有具體時間與大陸上海市方面出席的名單，但兩份MOU已經給陸委會審查，陸委會也透露，分別是「智慧醫療」與「野生動物交流」，審查結果是沒有違反法規。

陸委會副主委兼發言人梁文傑22日下午指出，就雙城論壇的籌辦，陸委會是受理申請單位，到目前台北市府並未提出何時舉辦、對方要來的人員有哪些，目前還沒有，但MOU有提出來，政府會按照兩岸條例規定，因為任何地方政府和對方簽協定都必須經過審查，目前按程序辦理中。

他重申，「何時舉辦、對方來的人是誰還是請大家去問台北市政府」。

隨後，梁文傑進一步證實，兩項MOU當中，一項是智慧醫療、一項是野生動物的交流，「兩項審查結果基本上是沒有違反相關法規規定」，至於台北市長蔣萬安所說希望緩解兩岸緊張氛圍，梁文傑則回應「不特別評論」。

關於雙城論壇，22日上午已有媒體報導指因兩岸氛圍急凍，陸方名單遲遲未定，加上送到陸委會審核需時間，原希望8月底、9月初的舉辦時間確定來不及，時間上9月中下旬至12月都有可能，預計簽署的兩項合作備忘錄，陸委會前天已核定。

MOU 兩岸條例 北市 梁文傑 陸委會 雙城論壇

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