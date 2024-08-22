增進了相互信任與瞭解 大陸、紐西蘭舉行第12次兩軍戰略對話

大陸國防部發布，第12次中紐兩軍戰略對話，22日在紐西蘭首都威靈頓舉行。雙方圍繞共同關心的國際和地區問題坦誠交換意見，就推進兩軍務實合作進行了深入交流，增進了相互瞭解和信任。

新華社報導，中紐兩軍於2023年5月10日在陝西西安舉行第11次戰略對話。雙方圍繞共同關心的國際和地區問題坦誠交換意見，表達共同致力於推動兩軍交流合作的積極意願，增進了相互瞭解和信任。

中紐於2007年 11月15日，在北京舉行首次兩國軍隊戰略磋商。時任解放軍副總參謀長馬曉天與紐西蘭國防軍副司令班菲爾德，分別代表兩國軍隊在八一大樓參加此次磋商。磋商中，雙方就中紐兩國兩軍關係和地區安全形勢等深入交換了看法。磋商是在坦誠、友好和富有建設性的氣氛中進行的。

關於中紐兩軍關係，馬曉天當時表示，中方重視與紐西蘭國防軍之間業已存在的友好關係，對深化兩軍友好合作持積極態度。大陸願與紐方共同努力，繼續推動兩軍在各個層次、各個領域的關係深入發展。

班菲爾德贊同馬曉天對兩軍關係的評價，並表示，紐西蘭國防軍將繼續本著開放的精神，與中方共同努力，將紐中兩軍關係提高到一個新的水準。