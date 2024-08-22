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Q2財報創歷史新高！小米披露電動車賣一台虧26萬 雷軍：造車很苦

中央社／ 台北22日電
小米電動車SU7。(中新社)
小米電動車SU7。(中新社)

小米集團昨天發布今年第2季財報，營收人民幣888.88億元，年增32%，創歷史新高。財報中也首度披露電動車等創新業務的業績，毛利率達到15.4%，但淨虧損18億元，相當於賣一台虧6萬（約新台幣26.4萬）。

綜合第一財經與中國經濟網報導，今年第2季，小米集團營收人民幣888.88億元（約新台幣3982億元），相較去年同期大增32%，已連續4個季度實現成長，並創歷史新高。整體毛利率20.7%，期間利潤50.7億元，年增38.3%；經調整淨利潤達61.75億元，年增20.1%。

小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍在微博發文稱，「這是小米歷史上最出色的季報！」

報導指出，小米財報將業務劃分為「手機XAIoT」與「智能電動汽車等創新業務」兩部分，「手機XAIoT」收入825億元，年增22.5%，毛利率為21.1%。電動車等業務營收64億元，其中，智能（智慧）電動汽車第2季交付2萬7307輛，收入62億元，智能電動汽車等創新業務毛利率達到15.4%，淨虧損18億元。以此推算，小米汽車賣一台虧損超過6萬。

對於電動車的虧損，雷軍也在微博回應，「造車很苦，但成功一定很酷！小米還在投入期，希望大家理解」。

報導指出，在財報電話會上，小米集團總裁盧偉冰表示，公司對首款車型毛利率達到15.4%比較滿意，該成績主要基於小米自建工廠，以及集團對供應鏈能力的管控。盧偉冰並表示，小米汽車的策略是透過一款車型打開局面，持續拓展汽車市場，實現規模效應，未來毛利率會更好。

至於18億元的經調整淨虧損額，盧偉冰認為原因主要在於目前小米汽車規模較小，但未來有信心做大汽車規模。其次，小米首款車型是純電轎車，電池非常貴，投入成本較高，消化成本需要一定時間。

據華爾街日報，目前毛利率超過二位數的電動車廠包括比亞迪、理想汽車等，而小米競爭對手小鵬汽車和極氪公布的第2季毛利率分別為14.0%和17.2%。

小米還表示，2024全年Xiaomi SU7系列累計交付10萬輛的目標預計提前至今年11月達成，將提高至全年累計交付12萬輛的新目標。

截至發稿，小米集團股價今天上漲8.45%，報港幣19元，市值港幣4817億。

小米汽車 業績 電動汽車

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