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陸電商鬧內鬨？SHEIN與Temu在美互告 指侵犯智財權

中央社／ 台北22日電
大陸電商SHEIN於20日在美國提告同樣來自中國的電商平台Temu侵犯其智慧財產權。不過，SHEIN也被其他外國品牌提起類似指控，Temu更是去年底就狀告SHEIN。路透
大陸電商SHEIN於20日在美國提告同樣來自中國的電商平台Temu侵犯其智慧財產權。不過，SHEIN也被其他外國品牌提起類似指控，Temu更是去年底就狀告SHEIN。路透

以低價、快時尚取勝的中國電商SHEIN於20日在美國提告同樣來自中國的電商平台Temu侵犯其智慧財產權。不過，SHEIN也被其他外國品牌提起類似指控，Temu更是去年底就狀告SHEIN。

日媒日經中文網報導，SHEIN在美國華府的聯邦地方法院提起訴訟，提告對象是Temu的運營公司及拼多多控股。要求賠償因侵犯智慧財產權和商標權而造成的損失。與此同時，SHEIN本身也被Levi Strauss和H＆M等品牌提起類似指控。

SHEIN在訴狀中指出，Temu透過銷售仿冒品的不正當方法獲取消費者，搶走了SHEIN的收入。同時主張Temu至少有一名員工盜取了SHEIN的暢銷商品的商業秘密。

SHEIN還指出，Temu透過廣告和社群媒體帳號冒充SHEIN，引導消費者實際訪問Temu的APP和網站。

中國行業媒體IT之家報導指出，這次SHEIN的訴狀中提到，Temu產品的定價太低，以至於必須補貼每筆銷售，每筆交易都會虧本。

SHEIN稱Temu鼓勵賣家竊取其他品牌的設計，即便賣家承認侵權，平台也會阻止他們撤下產品，因為只有鼓勵賣家侵犯他人智慧財產權並銷售假冒或不合格商品，Temu才有可能將其補貼的巨額損失降至最低。

2023年12月，Temu的運營企業以侵犯智慧財產權為由起訴了SHEIN，稱其以不正當手段獲取Temu的資訊以及爭搶出品人。兩家公司此前也曾有互相提起訴訟、之後雙方又撤訴的情況。

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