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比亞迪墨西哥新廠選址縮至3州 已取得官方激勵措施

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
比亞迪墨西哥新廠選址縮至3州，已取得官方激勵措施。（美聯社）
比亞迪墨西哥新廠選址縮至3州，已取得官方激勵措施。（美聯社）

大陸電動車製造商比亞迪墨西哥業務負責人巴列霍（Jorge Vallejo） 21 日表示，公司已將墨西哥製造工廠選址的最終入圍名單縮小到 3 個州，並已收到擬議的每州建廠激勵措施，涵蓋財政、土地、管理和定價等方面的優惠，但他拒絕透露哪 3 個州。

路透報導，巴列霍表示，一個工廠不僅要有足夠空間，還要有物流、開發、城市基礎設施、水、天然氣以及汽車工廠所需的一切。比亞迪目標是在今年年底前確定廠址位置，「有很多需要考慮的因素，我們正在與他們一起分析。」

報導稱，巴列霍沒有透露具體是哪些州提供了激烈措施。比亞迪美洲區總裁李柯（Stella Li）在5月曾稱，新工廠將位於墨西哥的中心位置。

在墨西哥的新工廠將會生產哪些比亞迪車型也尚未確定。巴列霍僅表示，該工廠第一階段將生產15萬輛，第二階段將再生產15萬輛，幾年後的最終產量預計將達到40萬至50萬輛。

報導提到，在美洲地區負責人先前宣布比亞迪沒有進軍美國市場的計畫後，巴列霍此番也重申，這家工廠將用於服務墨西哥市場。

他表示，比亞迪高管希望在未來幾天，與墨西哥當選總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）的團隊和經濟部會面，介紹建廠計畫。「公司將具體介紹生產和行銷方案，並展示比亞迪在國家層面的發展潛力。」

與現任總統洛佩斯更傾向於投資墨西哥國內的石油生產、控制政府支出和打擊石化盜竊不同的是，墨西哥這位將於10月宣誓就職的候任總統，重點在於投資綠色能源的轉型上。

美國Vox網站先前報導指出，在墨西哥城任職市長期間，辛鮑姆就長期奉行對綠色能源改革的推動。市長任期內，墨西哥的公車實現了電動化，她還著手建設世界上最大的城市太陽能電池板工廠。

值得一提的是，當時已經成為總統有力候選人的辛鮑姆，在今年4月與大陸駐墨西哥大使的會議中曾提到，將繼續加強大陸與墨西哥城之間的商業關係以及在電動汽車、投資、旅遊和文化等問題上的聯合工作。

墨西哥 比亞迪 電動汽車

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