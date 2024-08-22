快訊

才剛報到！台中女中「3代課教師接行政」挨批 校長回應了

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸地方招商模式調整 多地裁撤招商部門「反內卷」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸地方招商模式調整，多地裁撤招商部門「反內卷」。圖為廣東省中山市7月30日舉行的全球招商大會。（中新社）
大陸地方招商模式調整，多地裁撤招商部門「反內卷」。圖為廣東省中山市7月30日舉行的全球招商大會。（中新社）

大陸多地政府近日裁撤招商部門，引發廣泛關注。隨著相關改革文件推出，財政獎補、稅收返還、土地優惠等招商模式面臨調整，大陸地方政府招商模式正迎來深刻變革，未來將從比拼優惠政策，轉向比拼營商環境，防止「內卷式」惡性競爭。

上海證券報報導，「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」提出，規範地方招商引資法規制度，嚴禁違法違規給予政策優惠行為。8月1日起正式實施的「公平競爭審查條例」明確規定，沒有法律、行政法規依據或者未經國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠，選擇性、差異化的財政獎勵或者補貼。

招商模式變革的原因之一就是「反內卷」，7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。這是中央政治局會議首次就「反內卷」作出定調。

報導提到，此舉主要是為建構全國統一大市場提供有力支撐，這有利於破除地方保護和市場分割，推動要素資源在全大陸範圍內高效配置。此外，這也是防止重複建設，防範產能過剩，避免財政資源過度消耗，提升地方財政可持續性的必然選擇。

目前包括上海在內的60個左右的地區，已經清理廢止違規公布的稅收返還優惠政策。

有業內人士認為，未來地方招商將會出現一些新的突破口。例如，「資本招商」和「股權招商」模式將變得越來越重要。據瞭解，廣東、安徽等地目前已經在進行相關嘗試。

招商大變局的出現，代表未來地方的招商引資沒有捷徑可走，只能扎實做大產業、做好環境，才有突圍之路。畢竟，讓市場說話，才是最好的競爭。

上海 中共 廣東

延伸閱讀

歐盟外長波瑞爾：大陸不再只賣便宜貨 阻擋強國崛起是不可能的

受益所有人信息上路倒數！勤業眾信給大陸台商這些建議

惠譽信評：台灣傳產將面臨對大陸供給過剩等三風險

拍投降片駕CH-47直升機逃陸？近年最大共諜案 多人遭重判但主嫌跑了

相關新聞

比亞迪墨西哥新廠選址縮至3州 已取得官方激勵措施

大陸電動車製造商比亞迪墨西哥業務負責人巴列霍（Jorge Vallejo） 21 日表示，公司已將墨西哥製造工廠選址的最...

大陸地方招商模式調整 多地裁撤招商部門「反內卷」

大陸多地政府近日裁撤招商部門，引發廣泛關注。隨著相關改革文件推出，財政獎補、稅收返還、土地優惠等招商模式面臨調整，大陸地...

歐盟外長波瑞爾：大陸不再只賣便宜貨 阻擋強國崛起是不可能的

歐盟委員會20日披露了對華電動汽車反補貼調查終裁草案，遭致中方反對。同日歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（...

世界機器人大會開幕 27款機器「打工人」聚北京鬥絕活

2024世界機器人大會21日在北京開幕，169家企業集中展出了600餘件創新產品，27款人形機器人整機亮相，創下歷屆之最...

完善市場制度 中首發布「市場准入10條」降低投資障礙

中國經濟政策「穩字訣」疑失靈，外資出走成嚴重問題。為此，中國國務院發布「關於完善市場准入制度的意見」，著重完善市場准入負...

報復歐盟加稅電動車 中國啟動乳品反補貼調查

歐盟日前宣布對中國電動車反補貼調查的終裁草案，準備大幅提高關稅，引起中國官方批評，而中國商務部隨即於21日公告，以兩家大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。