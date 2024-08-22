大陸地方招商模式調整 多地裁撤招商部門「反內卷」

大陸多地政府近日裁撤招商部門，引發廣泛關注。隨著相關改革文件推出，財政獎補、稅收返還、土地優惠等招商模式面臨調整，大陸地方政府招商模式正迎來深刻變革，未來將從比拼優惠政策，轉向比拼營商環境，防止「內卷式」惡性競爭。

上海證券報報導，「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」提出，規範地方招商引資法規制度，嚴禁違法違規給予政策優惠行為。8月1日起正式實施的「公平競爭審查條例」明確規定，沒有法律、行政法規依據或者未經國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠，選擇性、差異化的財政獎勵或者補貼。

招商模式變革的原因之一就是「反內卷」，7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。這是中央政治局會議首次就「反內卷」作出定調。

報導提到，此舉主要是為建構全國統一大市場提供有力支撐，這有利於破除地方保護和市場分割，推動要素資源在全大陸範圍內高效配置。此外，這也是防止重複建設，防範產能過剩，避免財政資源過度消耗，提升地方財政可持續性的必然選擇。

目前包括上海在內的60個左右的地區，已經清理廢止違規公布的稅收返還優惠政策。

有業內人士認為，未來地方招商將會出現一些新的突破口。例如，「資本招商」和「股權招商」模式將變得越來越重要。據瞭解，廣東、安徽等地目前已經在進行相關嘗試。

招商大變局的出現，代表未來地方的招商引資沒有捷徑可走，只能扎實做大產業、做好環境，才有突圍之路。畢竟，讓市場說話，才是最好的競爭。