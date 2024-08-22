歐盟外長波瑞爾：大陸不再只賣便宜貨 阻擋強國崛起是不可能的

歐盟委員會20日披露了對華電動汽車反補貼調查終裁草案，遭致中方反對。同日歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）稱，歐盟「不能天真」，儘管不希望中歐發生貿易衝突，但這「也許是無法避免的」。

他同時表示，中歐應避免「系統性對抗」，歐洲「絕不能阻擋中國大陸崛起」的事實，因為這是不可能做到的。

南華早報報導，波瑞爾20日在西班牙出席一場活動時說：「我們不能天真，我們沒有興趣捲入貿易戰……但這也許是無法避免的，受制於美國的高關稅，包括電動汽車在內的廉價中國製造產品正被轉移到歐洲市場。」

波瑞爾指出，「他們（美國）不會問我們何時禁止進口大陸汽車，他們也不會問我們如果這些大陸汽車不去美國的話他們會去哪裡……我相信他們會去歐洲市場，這給我們的行業帶來了競爭力問題。」

從歐盟委員會披露的對華電動汽車徵收反補貼稅的最終決定草案來看，歐盟大體上維持了從7月開始徵收的臨時性關稅方案，擬議稅率小幅下調。

歐盟委員會一名官員透露，實際上，調查並未發現大陸新能源汽車對歐盟車企造成了實質性損害。

大陸外交部發言人毛寧對此強調，這起調查是典型的保護主義和政治主導行為，無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，損害歐盟綠色轉型進程和全球應對氣候變化的努力，只會損人害己。

大陸商務部網站21日發布關於對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查的公告。

波瑞爾在講話中表示，歐盟應避免與大陸發生「系統性對抗」，並強調歐盟無意「遏制中國崛起」。波瑞爾注意到，中方經常反駁歐盟將北京定性為「系統性競爭對手」的說法。「歐洲絕不能阻擋中國大陸的崛起，因為這種崛起是事實——中國大陸……正處於所有技術的最前沿。」他說，「他們不僅在賣廉價的T恤，而且還在參與競爭。阻擋中國大陸作為一個強國的崛起是不可能的——中國大陸是一個大國。」

2021年3月，歐盟以所謂新疆人權問題為藉口，對大陸4名官員和一個實體實施單邊制裁。對此，中方立刻做出反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁。

然而，歐洲議會卻指責大陸，還單方面「凍結」了中歐投資協定。有歐盟議員叫囂，在大陸解除對歐方人員制裁前，不會繼續推動該協定。

談及這場波折時，波瑞爾堅稱，歐洲議會成員已經發生變化，一些受制裁的人不再是議員，但新議員不會改變他們的立場。「若（中方）不放鬆制裁，我就無法告訴歐洲議會批准該協議。」波瑞爾稱，「很遺憾，我們會輸，但這些都是存在的政治限制，而且沒法改變。」

在被問及若台海發生衝突歐盟會作何反應，波瑞爾說，這並非最有可能發生的情況，因為這場衝突將給全世界帶來無法想像的後果。「我不相信會發生這種情況。」