連9月穩居全球第4！人民幣7月全球支付占比4.74%
環球銀行金融電信協會（Swift）22日發布人民幣月度報告和數據統計顯示，今年7月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，占比4.74%。
上海證券報報導，這是人民幣全球支付排名連續第9個月維持全球第四位。與6月相比，人民幣支付金額總體增加13.37%，同時所有貨幣支付金額總體增加10.29%。
Swift數據還顯示，今年7月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以47.81%、22.47%、7.00%的占比位居前三位。
近年來，人民幣的跨境支付、投融資、儲備等國際貨幣功能穩步增強。如今，人民幣已是全球第四大支付貨幣、第三大貿易融資貨幣、第五大外匯交易貨幣、第五大國際儲備貨幣。
中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前廣泛開展的雙邊和多邊貨幣合作使得人民幣的國際儲備職能、使用場景以及便利性都在不斷擴大，人民幣離岸融資的作用更加突出，人民幣保持全球前四大最活躍支付貨幣，為外資投資大陸債券資產構築了信心。
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