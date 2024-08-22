惠譽信評：台灣傳產將面臨對大陸供給過剩等三風險

惠譽信評亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷22日表示，惠譽信評認為台灣傳產行業未來主要面臨的風險，包括能源轉型趨勢下的資本支出壓力、大陸需求不振導致的供給過剩壓力、美國貿易政策潛在的轉變與風險。

黃筱婷在「惠譽看台灣2024」論壇記者會上指出，在大陸需求不振導致的供給過剩壓力方面，惠譽預期更多大陸企業在本地需求偏弱的情況下，會加大力度發展海外市場。 而在海外競爭加劇的情況下，部分台灣傳產製造業或面臨內熱外冷的情形。

因此她建議，企業以調整出口地區和提升產品附加價值的方法抵禦市場風險， 成功轉型將強化企業的營運體質。反之持續的利潤衰退將導致企業的現金流及槓桿率加信用風險。

在美國貿易政策潛在的轉變與風險方面，黃筱婷表示，惠譽經濟團隊的觀察顯示,大幅調高貿易關稅是川普團隊重要的經濟政策之一，若該團隊勝選並成功實施相關政策，將衝擊包含台灣在內等對美貿易依賴度較高的經濟體，並可能導致全球經濟 增速放緩。

黃筱婷指出，在此假設情景下，惠譽認為對個別企業的衝擊程度，將取決於供應鏈調整能力、以及產品的不可 取代性。

她提到，尤其 部分企業可能面臨市場需求放緩、製造以及經營管理成本上升的壓力，但同時，供應鏈的成功分散化也可能提升企業的風險抵禦能力，和增加供應鏈韌性，對評等的影響不一。

能源轉型趨勢下台灣傳產行業面臨的資本支出壓力方面，黃筱婷認為，向低碳經濟轉型對各個行業的影響不均，這取決於它們在能源結構中的重要性、產業技術進 產品需求前景。

她表示，鋼鐵、建築材料、以及公用事業等產業，由於碳排放量大面臨較大的轉型壓力。許多公司需加資本支出來推動低碳活動，包含改變生產方式或加大對可再生能源的布局及使用。較大的資本支出可能會導致公司的負債率上升，進而降低財務靈活度。